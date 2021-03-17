Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на первые матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщается на сайте КФФ.

28 марта на «Астана Арене» и команда примет действующего чемпиона мира — Францию. А 31 марта в Киеве сыграет с Украиной.