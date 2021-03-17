Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины
Игры пройдут в этом месяце.
Игры пройдут в этом месяце.
Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на первые матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщается на сайте КФФ.
28 марта на «Астана Арене» и команда примет действующего чемпиона мира — Францию. А 31 марта в Киеве сыграет с Украиной.
УТС сборной Казахстана стартует 21 марта в
Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»);.
Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Олжас Керимжанов («Туран»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Дмитрий Шомко («Ротор», Россия), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);.
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба — «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба — «Актобе»);.
Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).
РЕЗЕРВ:
Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»);.
Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба — «Шахтер»), Багдат Каиров («Ордабасы»), Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»);.
Полузащитники: Юрий Перцух («Актобе»), Аслан Дарабаев («Каспий»), Акмаль Бахтияров («Жетысу»);.
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Оралхан Омиртаев («Тобол»).
Отмечается, что после матчей второго тура