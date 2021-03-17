Стало известно, допустят ли болельщиков на матч Казахстан — Франция в отборе на ЧМ-2022

На матч отборочного раунда в чемпионате мира — 2022 между сборными Казахстана и Франции не допустят болельщиков, передает Sputnik Казахстан.

Команда Казахстан

Встреча пройдет в Нур-Султане на «Астана Арене» 28 марта и станет для подопечных Талгата Байсуфинова первой в э ом цикле.

В ответ на вопрос, смогут ли болельщики попасть на матч Казахстан — Франция, главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенов ответила: «Нет, запрещено».