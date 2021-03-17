Стало известно, допустят ли болельщиков на матч Казахстан — Франция в отборе на ЧМ-2022
Игра пройдет на «Астана Арене» 28 марта.
Игра пройдет на «Астана Арене» 28 марта.
На матч отборочного раунда в чемпионате мира — 2022 между сборными Казахстана и Франции не допустят болельщиков, передает Sputnik Казахстан.
Встреча пройдет в
В ответ на вопрос, смогут ли болельщики попасть на матч Казахстан — Франция, главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенов ответила: «Нет, запрещено».
Ранее Казахстанская федерация футбола отмечала возможность присутствия на стадионе болельщиков, но в столице усилили карантинные меры