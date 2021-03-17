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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, допустят ли болельщиков на матч Казахстан — Франция в отборе на ЧМ-2022

Игра пройдет на «Астана Арене» 28 марта.

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Источник: Reuters

На матч отборочного раунда в чемпионате мира — 2022 между сборными Казахстана и Франции не допустят болельщиков, передает Sputnik Казахстан.

Команда
Казахстан

Встреча пройдет в Нур-Султане на «Астана Арене» 28 марта и станет для подопечных Талгата Байсуфинова первой в э ом цикле.

В ответ на вопрос, смогут ли болельщики попасть на матч Казахстан — Франция, главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенов ответила: «Нет, запрещено».

Ранее Казахстанская федерация футбола отмечала возможность присутствия на стадионе болельщиков, но в столице усилили карантинные меры из-за  вхождения в «красную» зону.

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