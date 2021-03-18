Черчесов купил себе два автомобиля перед матчами отбора ЧМ-2022

Один из них — BMW 530D XDRIVE мощностью 250 лошадиных сил и стоимостью около 5 миллионов рублей.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 24.03.2021, 22:45 Мальта - Россия -

Второй — советская «девятка» с красивыми номерами. Как отмечается, вероятно, ради них он ее и купил. До покупки BMW он ездил на «Мерседесе» с номерами ВОР.

«Девятка» с номерами ОКХ обошлась тренеру в 340 000 рублей.

Напомним, что в скором времени сборная России проведет отборочные матчи чемпионата мира-2022.