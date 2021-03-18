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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов купил себе два автомобиля перед матчами отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов купил себе два автомобиля, информирует Telegram-канал «Мутко против».

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Источник: Спорт-Экспресс

Один из них — BMW 530D XDRIVE мощностью 250 лошадиных сил и стоимостью около 5 миллионов рублей.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 24.03.2021, 22:45

Мальта-Россия-

Второй — советская «девятка» с красивыми номерами. Как отмечается, вероятно, ради них он ее и купил. До покупки BMW он ездил на «Мерседесе» с номерами ВОР.

«Девятка» с номерами ОКХ обошлась тренеру в 340 000 рублей.

Напомним, что в скором времени сборная России проведет отборочные матчи чемпионата мира-2022.

Стартовую встречу квалификации россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

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