«Если Дзюба решил взять с пробитием пенальти “академическую паузу”, настаивать не будем!» Черчесов — о Дзюбе, Кузяеве и Ахметове, прибытии легионеров в сборную

— В каком состоянии увидели футболистов? Все ли здоровы из тех, кто приехал? — вопрос Черчесову.

— Всю работу, которую мы запланировали, они провели. Она была восстановительной, 35 минут. Если быть конкретным — 36. Сегодня у них сауна, бассейн. Другие игроки сегодня и завтра выйдут на поле в матчах чемпионата. Потихонечку за два дня мы их всех соберем. Настроение хорошее, вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее. В этом плане проблем нет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c" data-vnd="efb6b243f36929cbe51c" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=efb6b243f36929cbe51c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда вчера увидели стык Ильзата Ахметова и Далера Кузяева — о чем подумали?

— Ни о чем. Чтобы о чем-то подумать, надо дождаться того, как ситуация завершится. Кузяев встал, тренируется, все нормально. Они с Ахметовым бегают вместе. Думаю, что у них был разговор между собой.

— Успели соскучиться по игрокам?

— Слава богу, современные технологии — Zoom, другие формы видеосвязи — позволяют быть со всеми в контакте. Стараемся их не отвлекать, поскольку у них свои клубные задачи. Но когда ситуация подсказывает, мы созваниваемся и общаемся.

Команда Россия

— Насчет двух дней, за которые вы соберете игроков, — это касается и легионеров?

— Нет. У них 21 марта тур. Мы не можем сделать так, чтобы они уже 21-го были здесь, а 22-го летели с нами отсюда на Мальту. Сейчас решается вопрос, кто, когда и во сколько прилетит, чтобы мы все четко понимали. По Жирову мы уже поняли, что между немцами и словаками определенная ситуация, которая не позволяет игроку туда лететь. Поэтому он будет с нами две игры, а затем отправится в Германию.

— Означает ли это, что и футболисты словацкой сборной, играющие в Германии, не смогут выйти на поле против России?

— Естественно, мы этот вопрос себе задаем. Во всяком случае, мы на сегодняшний день подстраховались. Возможно, и у нас ситуация (по Жирову. — Прим. И. Р.) изменится. Чтобы не дергаться, мы вызвали Кутепова, сыгравшего последний матч с «Динамо» в стартовом составе. Он дал нам определенную пищу для размышлений, поэтому мы его довызвали.

— Все легионеры с вероятностью 90 процентов прилетят уже на Мальту?

— 96.

— Вы тренировали сочинскую «Жемчужину». Остались ли теплые чувства к стадиону имени Метревели? Почему сбор решили проводить здесь?

— Естественно, воспоминания хорошие — я здесь работал. Другое дело, что сейчас погода в России нигде, кроме Сочи, не позволяет тренироваться. Зима в этом году долгая, снежная и суровая. Поэтому и решили работать здесь. «Юг-Спорт» создал для нас все условия.

Поле было закрыто, его обновили. Понятно, не было того солнца, которое могло бы сделать газон еще лучше, — но вы видите, что поле в хорошем состоянии и дает нам возможность работать. Хотелось бы, чтобы в Сочи появилось больше полей, чтобы и мы, и клубы этим пользовались. Кстати, «Локомотив» тоже собирается сюда прилететь и провести мини-сбор.

— Будете ли вы сегодня вечером смотреть футбол вместе с командой?

— Какой?

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— Например, «Краснодар» — «Динамо». Там в обеих командах есть кандидаты в сборную.

— Думаю, каждый сегодня посмотрит то, что захочет сам. Или один, или вместе с кем-то. Коллективного просмотра мы не планируем.

— Насколько довольны игрой сборников в матче ЦСКА — «Зенит»?

— Цифр пока нет, но визуально есть уверенность, что с каждым туром не только две эти команды, но и другие прибавляют в плане готовности. Все-таки сборы были долгие, и сейчас они вкатываются в хороший игровой ритм. Игра была с определенным сценарием — с незабитым пенальти, красной карточкой. Во всяком случае, я остался доволен.

— Артем Дзюба не будет штатным пенальтистом сборной после двух подряд промахов за клуб?

— Мы на эту тему не говорили. Но, как я прочитал, он сказал, что хочет взять «академическую паузу». Это тот случай, когда игрок лучше всего чувствует ситуацию сам. Мы никогда не настаиваем.

— Кто станет пенальтистом?

— Решим. Не сегодня же! Главное, чтобы пенальти был. А кто пробьет — мы определим.

— Какие задачи на этом сборе? Что можно отработать в неполном составе за эти дни?

— Естественно, когда мы готовимся к сборам, просчитываем все по дням — как их распределить, чтобы и восстановиться успеть, и мини-нагрузочную тренировку провести. Нас ждут три игры, как и на двух последних сборах. Это нас заставляет немного по-другому подходить к подготовке.