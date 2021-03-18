Дидье Дешам высказался о матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

«Мы будем идти от матча к матчу. 70 процентов игроков примут участие во встрече против Украины. Дальше нас ждет вторая игра в Казахстане с дальним переездом на синтетическим поле… Мы сосредоточимся на первой игре и надеемся, что у нас не возникнет каких-либо проблем», — сказал наставник sport365.fr.