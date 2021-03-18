Дидье Дешам высказался о матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Цикл французы начнут домашним матчем с Украиной.
Цикл французы начнут домашним матчем с Украиной.
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящих матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Специалист выразил опасение по поводу того, что игра с Казахстаном пройдет на синтетическом поле.
«Мы будем идти от матча к матчу. 70 процентов игроков примут участие во встрече против Украины. Дальше нас ждет вторая игра в Казахстане с дальним переездом на синтетическим поле… Мы сосредоточимся на первой игре и надеемся, что у нас не возникнет
Напомним, что Франция начнет цикл домашней игрой с Украиной 24 марта, после чего сыграет на выезде с Казахстаном — встреча пройдет на «Астана Арене» 28 марта.