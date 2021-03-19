Сборная Германии объявила заявку на отборочные матчи к ЧМ-2022
Сборная Германии в «Твиттере» объявила заявку на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022.
Сборная Германии в «Твиттере» объявила заявку на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»),
Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Жонатан Та («Байер»), Эмре Джан («Боруссия» Д), Робин Госенс («Аталанта»), Марцель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Филипп Макс (ПСВ).
Полузащитники: Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Флориан Нойхаус («Боруссия» М), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Амин Юнес («Айнтрахт»), Тимо Вернер («Челси»).
Сборной Германии в марте предстоит сыграть с национальными командами Исландии, Румынии и Северной Македонии.