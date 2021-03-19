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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии объявила заявку на отборочные матчи к ЧМ-2022

Сборная Германии в «Твиттере» объявила заявку на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022.

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Источник: Reuters

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Жонатан Та («Байер»), Эмре Джан («Боруссия» Д), Робин Госенс («Аталанта»), Марцель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Филипп Макс (ПСВ).

Полузащитники: Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Флориан Нойхаус («Боруссия» М), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Амин Юнес («Айнтрахт»), Тимо Вернер («Челси»).

Сборной Германии в марте предстоит сыграть с национальными командами Исландии, Румынии и Северной Македонии.

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