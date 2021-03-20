Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
Футбол. Зарубежный
15:00
Метц
Ренн
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Бр
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Марсель
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Головин: В Сочи действительно не полечу

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» вчерашний матч с «Сент-Этьеном» (4:0), в котором он сыграл 75 минут и сделал голевую передачу — уже седьмую в этом чемпионате Франции.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Если Головину нельзя сыграть со Словенией, как УЕФА собирается проводить Евро? Рабинер — о странной истории с футболистом «Монако».

Он также подтвердил, что не полетит в Сочи на игру со Словенией (27 марта). Французская лига совместно с клубами решила, что игроки должны воздержаться от выступления за свои сборные за пределами Евросоюза.

— Несмотря на крупный счет, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, однако важнее и позитивнее всего победа и командный результат. Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией.

(Александр Бобров).

 «Дзюбе привет». Известная актриса выложила откровенное фото
Это шедевр: афроамериканец выключил соперника ударом «торнадо»
Неудержимый Овечкин уделал Панарина за 3 минуты и оформил дубль
Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
«Реал Мадрид» готов предложить за Роналду символическую сумму
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
Российских фигуристов торжественно проводили на чемпионат мира
Тарасенко принес «Сент-Луису» первую победу за 6 матчей (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь