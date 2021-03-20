Александр Головин: В Сочи действительно не полечу

Он также подтвердил, что не полетит в Сочи на игру со Словенией (27 марта). Французская лига совместно с клубами решила, что игроки должны воздержаться от выступления за свои сборные за пределами Евросоюза.

— Несмотря на крупный счет, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, однако важнее и позитивнее всего победа и командный результат. Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией.