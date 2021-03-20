Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи

Россияне продолжают подготовку к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта они на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5b24052564806dd52b2" data-vnd="a5b24052564806dd52b2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5b24052564806dd52b2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу к занятиям с командой приступили вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и защитник казанского клуба Илья Самошников, полузащитники «Химок» Резиуан Мирзов и «Локомотива» Максим Мухин, а также нападающий «Сочи» Антон Заболотный. В общей сложности в занятии принимают участие 22 футболиста — в четверг и в пятницу на сбор приехали по девять игроков. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занимается по индивидуальной программе — у него мышечный дискомфорт.

Команда Россия

Вне команды находятся еще четыре футболиста — защитники турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов и германского «Зандхаузена» Александр Жиров, а также полузащитники выступающего в чемпионате Франции «Монако» Александр Головин и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук. В пятницу клуб, за который выступает Головин, не разрешил футболисту отправиться в Сочи на игру со сборной Словении, в связи с тем, что по возвращении в Монако он был бы вынужден отправиться на карантин минимум на пять дней. При этом игрок сможет принять участие в двух гостевых матчах против сборных Мальты и Словакии, поскольку эти игры пройдут на территории стран — членов Евросоюза.