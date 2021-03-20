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12:24 (мск), источник: ТАСС

Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Пять игроков сборной России по футболу присоединились к команде в Сочи, где на основном поле ФГБУ «Юг Спорт» проходит подготовка к мартовским матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне продолжают подготовку к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта они на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии.

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В субботу к занятиям с командой приступили вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и защитник казанского клуба Илья Самошников, полузащитники «Химок» Резиуан Мирзов и «Локомотива» Максим Мухин, а также нападающий «Сочи» Антон Заболотный. В общей сложности в занятии принимают участие 22 футболиста — в четверг и в пятницу на сбор приехали по девять игроков. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занимается по индивидуальной программе — у него мышечный дискомфорт.

Команда
Россия

Вне команды находятся еще четыре футболиста — защитники турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов и германского «Зандхаузена» Александр Жиров, а также полузащитники выступающего в чемпионате Франции «Монако» Александр Головин и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук. В пятницу клуб, за который выступает Головин, не разрешил футболисту отправиться в Сочи на игру со сборной Словении, в связи с тем, что по возвращении в Монако он был бы вынужден отправиться на карантин минимум на пять дней. При этом игрок сможет принять участие в двух гостевых матчах против сборных Мальты и Словакии, поскольку эти игры пройдут на территории стран — членов Евросоюза.

Сборная России в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 также сыграет с командами Хорватии и Кипра. Следующие игры квалификации на мировое первенство пройдут в сентябре.

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