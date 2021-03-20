Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи

Россияне продолжают подготовку к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта они на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии.
В субботу к занятиям с командой приступили вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и защитник казанского клуба Илья Самошников, полузащитники «Химок» Резиуан Мирзов и «Локомотива» Максим Мухин, а также нападающий «Сочи» Антон Заболотный. В общей сложности в занятии принимают участие 22 футболиста — в четверг и в пятницу на сбор приехали по девять игроков. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занимается по индивидуальной программе — у него мышечный дискомфорт.
Вне команды находятся еще четыре футболиста — защитники турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов и германского «Зандхаузена» Александр Жиров, а также полузащитники выступающего в чемпионате Франции «Монако» Александр Головин и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук. В пятницу клуб, за который выступает Головин, не разрешил футболисту отправиться в Сочи на игру со сборной Словении, в связи с тем, что по возвращении в Монако он был бы вынужден отправиться на карантин минимум на пять дней. При этом игрок сможет принять участие в двух гостевых матчах против сборных Мальты и Словакии, поскольку эти игры пройдут на территории стран — членов Евросоюза.
Сборная России в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 также сыграет с командами Хорватии и Кипра. Следующие игры квалификации на мировое первенство пройдут в сентябре.