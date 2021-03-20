Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
Футбол. Зарубежный
15:00
Метц
Ренн
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Бр
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Марсель
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией

Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к национальной команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина», — сказал источник «Чемпионату». Второй наш источник также подтвердил эту информацию.

Команда
Россия

Ранее сообщалось, что французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.

Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию. Изначально пресс-служба «Монако» сообщала, что Головин не сможет отправиться в Сочи на матч со сборной Словении.

При этом два гостевых мартовских матча сборной России — с Мальтой (24 марта) и со Словакией (30 марта) — Александр Головин сможет провести в составе национальной команды, так как Мальта и Словакия входят в европространство.

Читайте также
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Неудержимый Овечкин уделал Панарина за 3 минуты и оформил дубль
Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
«Реал Мадрид» готов предложить за Роналду символическую сумму
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
Российских фигуристов торжественно проводили на чемпионат мира
Тарасенко принес «Сент-Луису» первую победу за 6 матчей (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь