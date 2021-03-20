Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией
Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.
Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к национальной команде.
«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина», — сказал источник «Чемпионату». Второй наш источник также подтвердил эту информацию.
Ранее сообщалось, что французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.
Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию. Изначально
При этом два гостевых мартовских матча сборной России — с Мальтой (24 марта) и со Словакией (30 марта) — Александр Головин сможет провести в составе национальной команды, так как Мальта и Словакия входят в европространство.