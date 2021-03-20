Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Болонья
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Торпедо М
31
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
15:00
Метц
Ренн
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Бр
Крылья Советов
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Шинник
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
33
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Врач сборной России рассказал о травмах Оздоева и Зобнина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитников «Зенита» Магомеда Оздоева и «Спартака» Романа Зобнина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Оздоев приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительные обследования, выявили небольшое мышечное повреждение. Он проходил курс реабилитационного лечения, но мы и сам Магомед настроены позитивно. Считаем, что ближайшие дни он проведёт по индивидуальному графику, однако участие в наиболее важных матчах на этом сборе должно состояться. К Словении? Очень тяжело предугадывать при мышечных повреждениях, но мы настроены позитивно. Последние лет пять ситуация одинаковая: все играют в разные дни, приезжают в разном состоянии, но у тренеров есть вся информация о физическом состоянии ребят в клубах, по матчам, которые проходили. Например, ребята из “Зенита” и ЦСКА приехали, уже была вся информация по двигательной активности, которая была проанализирована. Плюс мы в сборной проводим постоянный контроль состояния. Проблем в этом отношении не видим. Что касается Зобнина, то изначально созвонились с врачами “Спартака”, было понятно, что травма мышечная. Решили оставить его в Москве на МРТ, важны нюансы, а в Москве мы точно знали, где хорошо это сделают. Когда получили данные, к сожалению, они не оставили нам сомнений в том, что характер травмы не позволит Зобнину помочь нам на этом сборе. Мы не видели смысла выдёргивать Романа из Москвы в Сочи только для того, чтобы убедиться в том, что увидели на МРТ», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Не будите его». Овечкина сотрясли силовым приемом
СМИ: ЦСКА определился с новым главным тренером
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
Месси зарабатывает вдвое больше, чем Криштиану Роналду
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
Норвежская биатлонистка выиграла пасьют на последнем этапе КМ
«Сельта» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь