Футболист Оздоев в ближайшие дни будет тренироваться индивидуально на сборе команды России

Российские футболисты проводят сбор в Сочи перед отборочными матчами чемпионата мира 2022 года с командами Мальты, Словении и Словакии.

«Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами, решили провести дополнительное обследование, выявили небольшое мышечное повреждение, — сказал Безуглов. — Приняли решение оставить его на сборе, потому что он проходил курс реабилитации. Ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику, но мы настроены позитивно и думаем, что он примет участие в матчах сборной».