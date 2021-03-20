Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Торпедо М
31
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Ренн
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Шинник
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Марсель
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
33
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
15Гол и радость Глушакова
14:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист Оздоев в ближайшие дни будет тренироваться индивидуально на сборе команды России

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев из-за повреждения ближайшие дни будет тренироваться по индивидуальной программе. Об этом журналистам сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские футболисты проводят сбор в Сочи перед отборочными матчами чемпионата мира 2022 года с командами Мальты, Словении и Словакии.

«Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами, решили провести дополнительное обследование, выявили небольшое мышечное повреждение, — сказал Безуглов. — Приняли решение оставить его на сборе, потому что он проходил курс реабилитации. Ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику, но мы настроены позитивно и думаем, что он примет участие в матчах сборной».

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
«Не будите его». Овечкина сотрясли силовым приемом
Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
Месси зарабатывает вдвое больше, чем Криштиану Роналду
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
Норвежская биатлонистка выиграла пасьют на последнем этапе КМ
«Сельта» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь