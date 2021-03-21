Кутепов назвал Черчесова и Тедеско абсолютно разными тренерами

По словам вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина, которого впервые вызвали в национальную команду, он намерен научиться новому и становиться сильнее в сборной. «Я слышал байку про “приехать в сборную, чтобы сфотографироваться и оставить что-то на память”, но у меня задача — почерпнуть больше подсказок от [вратаря] Антона Шунина и становиться сильнее. Сильные эмоции, попасть в сборную — это мечта детства. Но нужно уже успокоиться и почувствовать себя как дома, чтобы работать продуктивно», — сказал Дюпин.