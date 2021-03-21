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14:11 (мск), источник: ТАСС

Кутепов назвал Черчесова и Тедеско абсолютно разными тренерами

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско являются абсолютно разными специалистами. Такое мнение журналистам высказал защитник национальной команды и красно-белых Илья Кутепов.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в Сочи продолжает подготовку к мартовским отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. В воскресенье состоялась очередная тренировка.

«Не могу сопоставить Черчесова и Тедеско. Ничего общего, абсолютно», — сказал Кутепов. Он добавил, что в воскресенье вечером команда приступает к разбору мальтийской сборной.

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«Фамилий мальтийских игроков не знаю: ребята собрались, сегодня начинаем разбирать соперника, готовиться. Что касается меня, я готов играть на любой позиции», — заключил он.

По словам вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина, которого впервые вызвали в национальную команду, он намерен научиться новому и становиться сильнее в сборной. «Я слышал байку про “приехать в сборную, чтобы сфотографироваться и оставить что-то на память”, но у меня задача — почерпнуть больше подсказок от [вратаря] Антона Шунина и становиться сильнее. Сильные эмоции, попасть в сборную — это мечта детства. Но нужно уже успокоиться и почувствовать себя как дома, чтобы работать продуктивно», — сказал Дюпин.

24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта — дома с командой Словении, 30 марта — в гостях против словаков.

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