Кутепов назвал Черчесова и Тедеско абсолютно разными тренерами

Сборная России в Сочи продолжает подготовку к мартовским отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. В воскресенье состоялась очередная тренировка.
«Не могу сопоставить Черчесова и Тедеско. Ничего общего, абсолютно», — сказал Кутепов. Он добавил, что в воскресенье вечером команда приступает к разбору мальтийской сборной.
«Фамилий мальтийских игроков не знаю: ребята собрались, сегодня начинаем разбирать соперника, готовиться. Что касается меня, я готов играть на любой позиции», — заключил он.
По словам вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина, которого впервые вызвали в национальную команду, он намерен научиться новому и становиться сильнее в сборной. «Я слышал байку про “приехать в сборную, чтобы сфотографироваться и оставить что-то на память”, но у меня задача — почерпнуть больше подсказок от [вратаря] Антона Шунина и становиться сильнее. Сильные эмоции, попасть в сборную — это мечта детства. Но нужно уже успокоиться и почувствовать себя как дома, чтобы работать продуктивно», — сказал Дюпин.
24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта — дома с командой Словении, 30 марта — в гостях против словаков.