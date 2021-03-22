Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.03
Лион
ПСЖ
24
Футбол. Зарубежный
21.03
Реал Сосьедад
Барселона
16
Футбол. Зарубежный
21.03
Рома
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
21.03
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
21.03
Фиорентина
Милан
23
Футбол. Зарубежный
21.03
Атлетико
Алавес
10
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Украины потеряла ряд футболистов перед матчем отбора на ЧМ с Казахстаном

Команды встретятся в Киеве 31 марта.

Наверх

Сборная Украины потеряла сразу пятерых футболистов перед матчами квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу против Франции, Финляндии и Казахстана, сообщает Sport.ua.

Команда
Украина

Отмечается, что мышечные повреждения у Артема Беседина и Виктора Цыганкова, из-за которых они не смогут помочь сборной в мартовских матчах.

Также не восстановится к играм и ключевой полузащитник Тарас Степаненко. А ранее положительные ПЦР-тесты получили Игорь Харатин и Виктор Корниенко.

Напомним, что Украина примет сборную Казахстана 31 марта в Киеве. Перед этим подопечные Талгата Байсуфинова на «Астана Арене» проведут стартовый матч турнира против действующего чемпиона мира — команды Франции.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Месси установил рекорд по количеству матчей за «Барселону»
«Ювентус» не будет продавать Роналду в летнее трансферное окно
Российский теннисист поднялся на 15 строчек в рейтинге ATP
Хабиб намерен стать тренером бывшего чемпиона UFC
Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге WTA
Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»
Итальянские фанаты высмеяли РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь