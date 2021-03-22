Сборная Украины потеряла ряд футболистов перед матчем отбора на ЧМ с Казахстаном

Сборная Украины потеряла сразу пятерых футболистов перед матчами квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу против Франции, Финляндии и Казахстана, сообщает Sport.ua.

Команда Украина

Отмечается, что мышечные повреждения у Артема Беседина и Виктора Цыганкова, из-за которых они не смогут помочь сборной в мартовских матчах.

Также не восстановится к играм и ключевой полузащитник Тарас Степаненко. А ранее положительные ПЦР-тесты получили Игорь Харатин и Виктор Корниенко.