Сборная Украины потеряла ряд футболистов перед матчем отбора на ЧМ с Казахстаном
Команды встретятся в Киеве 31 марта.
Команды встретятся в Киеве 31 марта.
Сборная Украины потеряла сразу пятерых футболистов перед матчами квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу против Франции, Финляндии и Казахстана, сообщает Sport.ua.
Отмечается, что мышечные повреждения у Артема Беседина и Виктора Цыганкова,
Также не восстановится к играм и ключевой полузащитник Тарас Степаненко. А ранее положительные
Напомним, что Украина примет сборную Казахстана 31 марта в Киеве. Перед этим подопечные Талгата Байсуфинова на «Астана Арене» проведут стартовый матч турнира против действующего чемпиона мира — команды Франции.