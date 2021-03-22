Алексей Миранчук, Кудряшов и Головин присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта
СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Пять футболистов присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта. Об этом журналистам сообщил
СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Пять футболистов присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта. Об этом журналистам сообщил
К команде присоединятся полузащитники «Аталанты» Алексей Миранчук и «Монако» Александр Головин, защитники «Антальяспора» Федор Кудряшов и «Зандхаузена» Александр Жиров, вратарь «Зенита» Андрей Лунев.
«Завтра на Мальту, надеемся, прилетят пять игроков — Жиров, Миранчук, Кудряшов, Головин, Лунева ждем», — сообщил Владимиров.
Сборная России завершит тренировочный сбор в Сочи 22 марта, после чего отправится на Мальту, где 24 марта сыграет с национальной командой этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.