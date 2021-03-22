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12:12 (мск), источник: ТАСС

Алексей Миранчук, Кудряшов и Головин присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Пять футболистов присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

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Источник: AP 2020

К команде присоединятся полузащитники «Аталанты» Алексей Миранчук и «Монако» Александр Головин, защитники «Антальяспора» Федор Кудряшов и «Зандхаузена» Александр Жиров, вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

«Завтра на Мальту, надеемся, прилетят пять игроков — Жиров, Миранчук, Кудряшов, Головин, Лунева ждем», — сообщил Владимиров.

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Сборная России завершит тренировочный сбор в Сочи 22 марта, после чего отправится на Мальту, где 24 марта сыграет с национальной командой этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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