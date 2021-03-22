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12:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Сил в любом случае хватит». Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Команда Байсуфинова сыграет на выезде.

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Сборная Украины по футболу должна отобрать у Казахстана очки в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Такое мнение в интервью zbirna.com выразил экс-нападающий команды Андрей Воробей. Он считает, домашнее поле увеличит шансы на победу.

— Сколько очков было бы неплохо взять в первых трех матчах отбора?

— С Францией главное — не проиграть. У нас в этой игре должны быть хорошие шансы на благоприятный исход матча. А у Финляндии и Казахстана при всем к ним уважении, нужно выигрывать. Тем более что матчи с этими соперниками состоятся в Украине.

Команда
Украина

— Откуда такой оптимизм перед встречей с действующими чемпионами мира?

— Не нужно вспоминать стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2014 года и контрольный поединок в прошлом году. Сейчас будет совсем другая история. Тренерский штаб Андрея Шевченко может выбрать такой состав и тактику, что мы в состоянии будем преподнести сюрприз любой авторитетной сборной Европы.

— Если в матче с Францией сборная Украины выдаст свой максимум, то будет ли команда свежей перед двумя другими поединками, которые состоятся в небольшой промежуток времени?

— Сил в любом случае хватит. Состав ведь состоит не из 11-ти человек. Команда, которая так высоко подняла планку, не имеет права ошибаться в матчах с соперниками, которых превосходит в классе. Повторюсь, нынешняя сборная Украины в состоянии решать самые серьезные задачи.

Напомним, что Украина примет сборную Казахстана 31 марта в Киеве. Перед этим подопечные Талгата Байсуфинова на «Астана Арене» проведут стартовый матч турнира против действующего чемпиона мира — команды Франции.

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