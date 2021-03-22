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12:56 (мск), источник: ТАСС

Датcкий арбитр Кесгор назначен на матч между сборными Мальты и России

ТАСС, 22 марта. Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 году между сборными Мальты и России. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ассистентами Кесгора будут его соотечественники — Виктор Скютт и Йеспер Даль, резервным судьей назначен Мортен Крог.

Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

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