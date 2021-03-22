Датcкий арбитр Кесгор назначен на матч между сборными Мальты и России
ТАСС, 22 марта. Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 году между сборными Мальты и России. Об этом сообщает
ТАСС, 22 марта. Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 году между сборными Мальты и России. Об этом сообщает
Ассистентами Кесгора будут его соотечественники — Виктор Скютт и Йеспер Даль, резервным судьей назначен Мортен Крог.
Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта на Национальном стадионе в деревне