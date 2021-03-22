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13:51 (мск), источник: ТАСС

В сборной России по футболу не выявлено зараженных коронавирусом перед игрой с мальтийцами

ТАСС, 22 марта. Все результаты тестов на коронавирус футболистов и тренерского штаба сборной России показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Источник: AP 2020

Тестирование, проведенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), состоялось 21 марта.

Сборная России завершит тренировочный сбор в Сочи 22 марта, после чего отправится на Мальту, где 24 марта сыграет с национальной командой этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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