В сборной России по футболу не выявлено зараженных коронавирусом перед игрой с мальтийцами
ТАСС, 22 марта. Все результаты тестов на коронавирус футболистов и тренерского штаба сборной России показали отрицательный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 22 марта. Все результаты тестов на коронавирус футболистов и тренерского штаба сборной России показали отрицательный результат. Об этом сообщает
Тестирование, проведенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), состоялось 21 марта.
Сборная России завершит тренировочный сбор в Сочи 22 марта, после чего отправится на Мальту, где 24 марта сыграет с национальной командой этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.