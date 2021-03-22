Первый канал в прямом эфире покажет матч сборных России и Мальты
ТАСС, 22 марта. Первый канал в прямом эфире покажет трансляцию встречи отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом сообщает
ТАСС, 22 марта. Первый канал в прямом эфире покажет трансляцию встречи отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом сообщает
Встреча пройдет на Мальте 24 марта, начало эфира — 22:40 мск.
Также в прямом эфире будет показан домашний матч россиян против словенцев. Игра пройдет 27 марта в Сочи, начало — 17:00 мск.