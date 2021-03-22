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14:59 (мск), источник: ТАСС

Первый канал в прямом эфире покажет матч сборных России и Мальты

ТАСС, 22 марта. Первый канал в прямом эфире покажет трансляцию встречи отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на Мальте 24 марта, начало эфира — 22:40 мск.

Также в прямом эфире будет показан домашний матч россиян против словенцев. Игра пройдет 27 марта в Сочи, начало — 17:00 мск.

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