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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Франция станет 68-м соперником сборной Казахстана по футболу

Встреча состоится в Нур-Султане.

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Источник: AP 2020

28 марта сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией в отборочном матче чемпионата мира-2022.

Команда
Франция

Ранее команды ни разу не встречались на уровне национальных сборных, сообщает KazFootball.kz.

Франция станет 68-м соперником в истории сборной Казахстана. Из числа европейских сборных, это будет 39-й соперник. Из числа команд, входящих в УЕФА сборная Казахстана пока не пересекалась со сборными Боснии и Герцеговины, Гибралтара, Израиля, Испании, Италии, Косово, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Северной Ирландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Уэльса и Швейцарии.

Встреча пройдет на «Астана Арене» в Нур-Султане и начнется в 19:00. Франция является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000 годы) и двукратным и действующим чемпионом мира (1998 и 2018 годы).

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