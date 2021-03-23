Франция станет 68-м соперником сборной Казахстана по футболу

28 марта сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией в отборочном матче чемпионата мира-2022.

Команда Франция

Ранее команды ни разу не встречались на уровне национальных сборных, сообщает KazFootball.kz.

Франция станет 68-м соперником в истории сборной Казахстана. Из числа европейских сборных, это будет 39-й соперник. Из числа команд, входящих в УЕФА сборная Казахстана пока не пересекалась со сборными Боснии и Герцеговины, Гибралтара, Израиля, Испании, Италии, Косово, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Северной Ирландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Уэльса и Швейцарии.