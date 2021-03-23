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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левников обслужит матч сборных Англии и Сан-Марино в отборе ЧМ-2022

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы I состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в четверг. Этот матч станет первым для команд в квалификационном турнире.

Помогать Левникову будут судьи на линиях Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, четвертым рефери станет Владислав Безбородов.

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