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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Исламхан будет помогать сборной Казахстана». Байсуфинов — о натурализации Жоао Пауло и отсутствии Меркеля и Жукова

Он рассказал еще много интересного.
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Источник: Reuters
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов в преддверии матчей с Францией и Украиной в интервью
Meta-ratings.
kz рассказал о ходе подготовки к старту отбора на ЧМ-2022, возможной натурализации бразильца Жоао Пауло и привлечении Бауыржана Исламхана в команду.

— Восемь новых имен в расширенном списке — это вынужденная мера?

— Да, сейчас мы сталкиваемся с травмами. Еще на сборах в Турции многие игроки были с повреждениями, а после первого тура Артур Шушеначев получил травму. Это был реальный кандидат в сборную именно на позицию нападающего. Сейчас все в равных условиях — начало чемпионата. То, что многие не имели игровой практики, — это рабочий момент. Больших проблем с выбором кандидатов мы не испытывали по одной простой причине — всех игроков знаем, все у нас на виду. Правда, сейчас в сборной новый вектор, направленный на перспективу. Собирали необходимую информацию, проводили селекцию. Это наш первый сбор в этом году, и в дальнейшем, думаю, новые лица обязательно будут в команде.
Команда
Казахстан

— Как проходит подготовка к матчам? Тренировки будут проходить на поле Дома футбола и на «Астана Арене»?

— Есть официальные даты ФИФА — с 21 по 31 марта. Тренировочный процесс начался в Доме футбола. С 26 марта тренировки будут проходить на «Астана Арене». Переход с одного поля на другое должен пройти безболезненно. Одну тренировку
технико-тактической
направленности, а также предыгровую проведем на «Астана Арене».

— Матч с Францией пройдет на искусственном газоне. Является ли этот фактор существенным плюсом для сборной?

— Играем с чемпионами мира, поэтому мы должны использовать все нюансы, которые могут стать для сборной плюсом. В футболе не бывает мелочей. Искусственный газон более привычен для нас. Пусть и небольшое, но в этом моменте Казахстан будет иметь превосходство. Соперник серьезный, мы его уважаем. Понятно, что у нас не будет большого преимущества. Однако привычная обстановка и домашние стены помогут нам.

— Остро стоит вопрос с паспортами Георгия Жукова и Александра Меркеля. Есть ли
какая-нибудь
информация по этому поводу? Являются ли они
по-прежнему
кандидатами в сборную?

— Все казахстанские футболисты являются кандидатами в сборную страны. У каждого есть шансы, двери открыты для всех. По документам скажу так: это личное дело каждого гражданина Казахстана.

— Кого планируете наигрывать на позиции дисквалифицированного Исламхана?

— Исламхан, однозначно, большая потеря. Это капитан команды, лидер как на поле, так и в быту. У нас есть футболисты, способные заменить Бауыржана. Конкуренция на его позиции имеется. Про Батори мы не забыли. Он будет помогать сборной в подготовке к играм.

— Зайнутдинов в ЦСКА играет на левом фланге обороны. А какую позицию он займет в сборной? Или все будет зависеть от характера матча?

— Раскрывать все карты не планирую. Соперник и так силен, а если он еще будет знать все наши ходы наперед, то нам придется еще тяжелее. Вы же понимаете, что сейчас век интернета и информационных технологий, и вся информация передается очень быстро. Скажу так: Зайнутдинов — универсальный футболист, который способен принести пользу сборной на нескольких позициях.

— Вызов в сборную получил 39-летний Александр Мокин. Расскажите о своем решении подробней.

— Не заглядываю футболистам в паспорт. Кто хорошо играет, тот и вызывается в сборную. Например, Буффон до сих пор играет, хотя, если говорить о качестве игры, то мы пока далеки от европейцев. Но, тем не менее, если они играют на таком уровне в солидном возрасте, то почему мы не можем? Повторюсь: двери в сборную открыты для всех. У нас здоровая конкуренция во вратарской линии.

— Выскажите свое мнение о натурализации: вы «за» или «против»?

— Говорить однозначно «за» или «против» будет неправильно. Нужно приводить примеры. Если есть, допустим, в «Ордабасы» Жоао Пауло, нападающий, который уже несколько сезонов играет в Казахстане. Он уже знает культуру, менталитет нашего народа, понимает специфику чемпионата. Сам по себе интеллектуальный человек, и, конечно же, футболист высокого уровня. Думаю, если такого нападающего натурализуют и он будет играть за сборную Казахстана, то и болельщики, и специалисты, да и тренерский штаб не будет против.

— Вы вызвали в команду Рамазана Каримова и Эльхана Астанова, только начинающих выступать на уровне
премьер-лиги.
Чем эти игроки привлекли ваше внимание?

— Каримов — подающий надежды нападающий. Эльхан Астанов сейчас является кандидатом в молодежную сборную. Мы его просмотрели в Турции на УТС, и тренерский штаб он приятно удивил. Перспективный центральный полузащитник. Это — будущее нашего футбола и сборной страны, как и Рамазан Каримов. Главное — не расслабляться и много работать, иначе их места завтра будут заняты другими футболистами.

— Какой футбол будете ставить команде в играх против Франции и Украины?

— Не собираюсь ставить «автобус» и отбиваться с мыслями — пропустить меньше голов. Я против этого. Таких мыслей не должно быть ни у кого. На тренировках будем работать над тем, чтобы во время игры гнуть свою линию. Сборная должна получать удовольствие от самой игры. Для этого нам понадобится максимум физических кондиций, духа и уверенности в собственных силах. Да, соперник именитый, да, это чемпионы мира, но ведь они тоже люди. Поэтому нужно играть в футбол и выходить на поле с одной мыслью — выиграть.
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