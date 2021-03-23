Зайнутдинов узнал имя нового главного тренера в составе сборной Казахстана

Московский футбольный клуб ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды хорвата Ивицы Олича.

К работе 41-летний специалист приступит уже сегодня — 23 марта его представят команде и он проведет свою первую тренировку. О сроке контракта не сообщается. Днем ранее ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера белоруса Виктора Гончаренко.

Команда ЦСКА

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Будучи игроком, он стал с армейцами трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. На протяжении игровой карьеры Олич также выступал за ряд хорватских и немецких клубов, в том числе в составе «Баварии», с которой стал чемпионом Германии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В октябре 2017 года Олич вошел в тренерский штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. На чемпионате мира 2018 года в России хорваты дошли до финала, где уступили французам.