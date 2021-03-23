Алексей Миранчук расстроен, что не встретился с братом в сборной России
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук сказал, что расстроен тем, что не смог встретиться в расположении сборной России со своим
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук сказал, что расстроен тем, что не смог встретиться в расположении сборной России со своим
Российская команда в понедельник прилетела на Мальту, где проведет стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча группы H между сборными Мальты и России состоится в среду в
«Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что “Локомотив” поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь, — приводятся слова Алексея Миранчука в
«Долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому всё отлично», — добавил Миранчук.