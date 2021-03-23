Алексей Миранчук расстроен, что не встретился с братом в сборной России

Российская команда в понедельник прилетела на Мальту, где проведет стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча группы H между сборными Мальты и России состоится в среду в Та-Кали. Алексей Миранчук прибыл в расположение национальной команды на Мальте в ночь на вторник. Антон Миранчук не получал вызов в сборную, так как восстанавливается после травмы.

«Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что “Локомотив” поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь, — приводятся слова Алексея Миранчука в Telegram-канале российской команды. — Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное — плодотворный».