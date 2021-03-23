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14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Миранчук расстроен, что не встретился с братом в сборной России

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук сказал, что расстроен тем, что не смог встретиться в расположении сборной России со своим братом-близнецом Антоном, выступающим в московском «Локомотиве».

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Источник: Reuters

Российская команда в понедельник прилетела на Мальту, где проведет стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча группы H между сборными Мальты и России состоится в среду в Та-Кали. Алексей Миранчук прибыл в расположение национальной команды на Мальте в ночь на вторник. Антон Миранчук не получал вызов в сборную, так как восстанавливается после травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что “Локомотив” поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь, — приводятся слова Алексея Миранчука в Telegram-канале российской команды. — Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное — плодотворный».

«Долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому всё отлично», — добавил Миранчук.

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