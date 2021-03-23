Дзюба заявил, что последствий перенесенного коронавируса не осталось
СОЧИ, 23 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист сборной России и
СОЧИ, 23 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист сборной России и
Дзюба пропустил первый зимний сбор «Зенита» в Дубае
«Мне трудно сказать. Не сказать, что болел тяжело, было неприятненько. Пропустил сбор, постепенно от матча к матчу чувствую себя лучше, никаких последствий, как мне кажется, не осталось от коронавируса», — сказал Дзюба журналистам.
Сборная России прибыла на Мальту, где в среду сыграет со сборной Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022.