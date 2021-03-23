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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба заявил, что последствий перенесенного коронавируса не осталось

СОЧИ, 23 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не чувствует негативных последствий для своего здоровья после того, как перенес коронавирус.

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Дзюба пропустил первый зимний сбор «Зенита» в Дубае из-за положительного теста на COVID-19. Впоследствии он вернулся к тренировкам и матчам.

«Мне трудно сказать. Не сказать, что болел тяжело, было неприятненько. Пропустил сбор, постепенно от матча к матчу чувствую себя лучше, никаких последствий, как мне кажется, не осталось от коронавируса», — сказал Дзюба журналистам.

Сборная России прибыла на Мальту, где в среду сыграет со сборной Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

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