Дзюба заявил, что последствий перенесенного коронавируса не осталось

Дзюба пропустил первый зимний сбор «Зенита» в Дубае из-за положительного теста на COVID-19. Впоследствии он вернулся к тренировкам и матчам.

«Мне трудно сказать. Не сказать, что болел тяжело, было неприятненько. Пропустил сбор, постепенно от матча к матчу чувствую себя лучше, никаких последствий, как мне кажется, не осталось от коронавируса», — сказал Дзюба журналистам.