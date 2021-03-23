Черчесов: Сборную России ждет непростая игра с Мальтой

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Встреча группы H между сборными Мальты и России состоится в среду в Та-Кали.

«Выполнили всё запланированное на сборе. Другое дело, что команда не была в полном составе, что нормально и объективно на сегодняшний день. Будем исходить из того, что наметили. Несколько тактических тренировок провели в Сочи, они качественно прошли. Мы доверяем нашим игрокам. Роман Зобнин и Магомед Оздоев — игроки стартовой обоймы, но в футболе без травм не бывает. Мы к этому спокойно относимся. В прошлый раз не было 14 человек, сейчас — двоих. Уже лучше», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

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Команда Россия

«Сегодня будет теория, индивидуальные беседы. Решим завтра, кто будет играть в стартовом составе не исходя от соперника, а от состояния игроков. В Лиге наций (Артем) Дзюба с (Александром) Соболевым сыграли вместе минут 20, в тренировочном процессе тоже ставим двух нападающих, чтобы понимать, как их использовать. Идеи есть, всё возможно. Всё зависит от ситуации на поле, много нюансов. Для меня главное, что они в тренировках и в жизни общаются, значит, на поле найдут общий язык», — добавил он.

«Все команды, как и мы, находятся в равных условиях. Невозможно заранее предугадать, что будет во время матчей. Мы с первого дня сбора говорим, что у нас три матча, и мысли сейчас только о Мальте, а все остальное — потом. Все хотят начать с положительного результата, Мальта в том числе. Нас ждет непростой матч», — сказал Черчесов на пресс-конференции.