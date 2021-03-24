Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
00:25 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты начинают поход за путевкой на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 24 марта. Сборная России по футболу проведет первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В среду соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Мальты.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча пройдет в Та-Кали — пригороде мальтийской столицы Валлетты. Матч начнется в 22:45 мск, транслировать игру будет Первый канал.

Знаешь, кто победит? Ставь на своего фаворита! (18+)

Матч сборных мог не состояться в связи с действующими на Мальте ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. До 11 апреля на островном государстве действует запрет на проведение спортивных мероприятий, сделать для этой игры исключение позволило вмешательство министерства иностранных дел Мальты. Правительство страны согласовало проведение встречи при условии соблюдения антиковидных мер.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 24.03.2021, 22:45

Мальта-Россия-

Российская сборная готовилась к матчу в Сочи, но не в полном составе. Выступающие в зарубежных чемпионатах Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Александр Жиров («Зандхаузен») присоединились к команде уже на Мальте. Полузащитники Роман Зобнин («Спартак») и Магомед Оздоев («Зенит») в связи с травмами вынуждены пропустить предстоящие матчи команды.

Сборные России и Мальты раньше встречались только один раз — в феврале 1996 года в рамках международного коммерческого турнира «Кубок Ротманса», который организовала мальтийская сторона. Тот матч завершился победой россиян со счетом 2:0, отличились Валерий Карпин и Сергей Кирьяков. Ворота сборной России в той игре защищал Черчесов.

Российская команда в марте также сыграет против сборных Словении и Словакии — 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. Еще двумя соперниками россиян по квалификации чемпионата мира 2022 года являются команды Хорватии и Кипра.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
«Ак Барс» обыграл «Салават» и стал полуфиналистом Кубка Гагарина
Стокгольмский синхрон: сколько побед одержит Россия на ЧМ
Ивица Олич рассказал о целях ЦСКА в этом сезоне
СМИ: Неймар и Мбаппе отказываются продлевать контракты с «ПСЖ»
Брату Хабиба не смогли найти соперника на турнире UFC 260
«Локомотив» всухую победил ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь