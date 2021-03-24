Российские футболисты начинают поход за путевкой на чемпионат мира 2022 года

Встреча пройдет в Та-Кали — пригороде мальтийской столицы Валлетты. Матч начнется в 22:45 мск, транслировать игру будет Первый канал.

Матч сборных мог не состояться в связи с действующими на Мальте ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. До 11 апреля на островном государстве действует запрет на проведение спортивных мероприятий, сделать для этой игры исключение позволило вмешательство министерства иностранных дел Мальты. Правительство страны согласовало проведение встречи при условии соблюдения антиковидных мер.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 24.03.2021, 22:45 Мальта - Россия -

Российская сборная готовилась к матчу в Сочи, но не в полном составе. Выступающие в зарубежных чемпионатах Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Александр Жиров («Зандхаузен») присоединились к команде уже на Мальте. Полузащитники Роман Зобнин («Спартак») и Магомед Оздоев («Зенит») в связи с травмами вынуждены пропустить предстоящие матчи команды.

Сборные России и Мальты раньше встречались только один раз — в феврале 1996 года в рамках международного коммерческого турнира «Кубок Ротманса», который организовала мальтийская сторона. Тот матч завершился победой россиян со счетом 2:0, отличились Валерий Карпин и Сергей Кирьяков. Ворота сборной России в той игре защищал Черчесов.