Сборная России сыграет против Мальты в новой форме
Сборная России определилась с формой на сегодняшний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты. Игра пройдет в
Сборная России определилась с формой на сегодняшний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты. Игра пройдет в
«Против Мальты сыграем в новой белой форме!» — говорится в официальном твиттере сборной России, где была опубликована соответствующая фотография.
Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба оценил новую гостевую форму сборной России.