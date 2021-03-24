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15:35 (мск), источник: Sport24

Сборная России сыграет против Мальты в новой форме

Сборная России определилась с формой на сегодняшний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты. Игра пройдет в Та-Кали и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Источник: Sport24

«Против Мальты сыграем в новой белой форме!» — говорится в официальном твиттере сборной России, где была опубликована соответствующая фотография.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба оценил новую гостевую форму сборной России.

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