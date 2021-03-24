Россия, осторожно! Сборная Мальты переживает лучший период в истории
Наша безвыигрышная серия против их беспроигрышной —
Наша безвыигрышная серия против их беспроигрышной —
Сегодня вечером сборная России проведёт первый матч в 2021 году. Команда Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022 в гостях встретится со скромной Мальтой. В рейтинге ФИФА мальтийцы занимают 176-е место, находясь выше сборных Молдавии, Лихтенштейна, Гибралтара и
Состав сборной Мальты состоит преимущественно из футболистов местного чемпионата. За рубеж мальтийцы уезжают крайне редко, а если и уезжают, то играют в клубах европейских низших лиг. Например, защитник Зак Мускат выступает во втором дивизионе Португалии за «Каса Пиа», центральный полузащитник Тедди Теума играет за «Юнион» из второго дивизиона Бельгии, а нападающий Люк Гамбин забивает за клуб четвёртой английской лиги «Ньюпорт Каунти» из Уэльса, хотя права на него принадлежат «Колчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает команду примерно в семь миллионов евро.
Главной звездой мальтийской сборной можно назвать её тренера Дэвиса Манджу. 46-летний специалист тренировал ряд итальянских клубов Серии B и C, среди которых «Палермо», «Специя» и «Бари».
К тому же Манджа руководил молодёжной сборной Италии, вместе с которой стал серебряным призёром чемпионата Европы 2013 года. Тогда в итальянской прессе даже писали, что он может заменить Массимилиано Аллегри в «Милане».
Да, вам не показалось. Команда Дэвиса Манджи набрала приличный ход во многом благодаря Лиге Наций, где Мальте противостояли Латвия, Андорра и Фарерские острова. Мальтийцы одержали две победы и три раза сыграли вничью. Ещё две победы карликовая сборная одержала в товарищеских матчах с Гибралтаром и Лихтенштейном. Это лучшая серия в истории команды Мальты.
А вот команда Станислава Черчесова не выигрывает уже на протяжении шести матчей подряд. Наша сборная провела неудачные товарищеские матчи против Швеции и Молдавии, потом сыграла вничью с турками и венграми, а под конец года проиграла в Стамбуле и Белграде.
В 2019 году у мальтийцев тоже была неудачная серия — из девяти поражений, но это случилось до Манджи. С 46-летним итальянским специалистом сборная Мальты пока проиграла лишь один раз, уступив в гостях в Лиге Наций Фарерским островам со счётом 2:3.
Что касается отбора к Евро, то здесь у сборной Мальты аж четыре победы. В 1975 году мальтийцы обыграли греков (2:0), в 1982-м — исландцев (2:1), в октябре 2006-го — венгров (2:1), а совсем недавно, в марте 2019-го, одержали победу над командой Фарерских островов — 2:1.
С нашей сборной мальтийцы встречались лишь однажды. В 1996 году команда Олега Романцева одержала уверенную победу на Мальте со счётом 2:0 благодаря точным ударам Валерия Карпина и Сергея Кирьякова. Спустя 25 лет сборная России возвращается на Мальту, чтобы начать год с первой победы и прервать свою неудачную серию.
Дмитрий Росип