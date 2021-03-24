Россия, осторожно! Сборная Мальты переживает лучший период в истории

Сегодня вечером сборная России проведёт первый матч в 2021 году. Команда Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022 в гостях встретится со скромной Мальтой. В рейтинге ФИФА мальтийцы занимают 176-е место, находясь выше сборных Молдавии, Лихтенштейна, Гибралтара и Сан-Марино. Но даже несмотря на столь низкое место в мировой классификации, эта команда переживает самый успешный период в истории. Рассказываем.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 24.03.2021, 22:45 Мальта - Россия -

Главный тренер и футболисты

Состав сборной Мальты состоит преимущественно из футболистов местного чемпионата. За рубеж мальтийцы уезжают крайне редко, а если и уезжают, то играют в клубах европейских низших лиг. Например, защитник Зак Мускат выступает во втором дивизионе Португалии за «Каса Пиа», центральный полузащитник Тедди Теума играет за «Юнион» из второго дивизиона Бельгии, а нападающий Люк Гамбин забивает за клуб четвёртой английской лиги «Ньюпорт Каунти» из Уэльса, хотя права на него принадлежат «Колчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает команду примерно в семь миллионов евро.



Главной звездой мальтийской сборной можно назвать её тренера Дэвиса Манджу. 46-летний специалист тренировал ряд итальянских клубов Серии B и C, среди которых «Палермо», «Специя» и «Бари».

К тому же Манджа руководил молодёжной сборной Италии, вместе с которой стал серебряным призёром чемпионата Европы 2013 года. Тогда в итальянской прессе даже писали, что он может заменить Массимилиано Аллегри в «Милане».

Уже в 2017 году Манджа отправился в Румынию, где подписал контракт с клубом «Университатя Крайова». В первом же сезоне итальянский тренер стал обладателем Кубка страны, а в конце 2019-го принял предложение сборной Мальты, заключив контракт на три года.

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Мальтийцы не проигрывают семь матчей подряд

Да, вам не показалось. Команда Дэвиса Манджи набрала приличный ход во многом благодаря Лиге Наций, где Мальте противостояли Латвия, Андорра и Фарерские острова. Мальтийцы одержали две победы и три раза сыграли вничью. Ещё две победы карликовая сборная одержала в товарищеских матчах с Гибралтаром и Лихтенштейном. Это лучшая серия в истории команды Мальты.



А вот команда Станислава Черчесова не выигрывает уже на протяжении шести матчей подряд. Наша сборная провела неудачные товарищеские матчи против Швеции и Молдавии, потом сыграла вничью с турками и венграми, а под конец года проиграла в Стамбуле и Белграде.

В 2019 году у мальтийцев тоже была неудачная серия — из девяти поражений, но это случилось до Манджи. С 46-летним итальянским специалистом сборная Мальты пока проиграла лишь один раз, уступив в гостях в Лиге Наций Фарерским островам со счётом 2:3.

А вообще мальтийцы крайне редко побеждают в отборочных матчах Евро и ЧМ. В отборе к чемпионатам мира в 1993 году они обыграли с минимальным счётом Эстонию (1:0), а спустя двадцать лет, в 2013-м, одержали победу над Арменией (1:0).

Что касается отбора к Евро, то здесь у сборной Мальты аж четыре победы. В 1975 году мальтийцы обыграли греков (2:0), в 1982-м — исландцев (2:1), в октябре 2006-го — венгров (2:1), а совсем недавно, в марте 2019-го, одержали победу над командой Фарерских островов — 2:1.



С нашей сборной мальтийцы встречались лишь однажды. В 1996 году команда Олега Романцева одержала уверенную победу на Мальте со счётом 2:0 благодаря точным ударам Валерия Карпина и Сергея Кирьякова. Спустя 25 лет сборная России возвращается на Мальту, чтобы начать год с первой победы и прервать свою неудачную серию.