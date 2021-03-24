Сборная Казахстана потеряла голкипера перед матчем с Францией. Назван первый номер

Вратарь костанайского «Тобола» Александр Мокин покинул расположение сборной Казахстана по футболу в Нур-Султане, сообщает Meta-ratings. kz. Причина — семейные обстоятельства.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 28.03.2021, 16:00 Казахстан - Франция -

Первым номером сборной вероятно будет голкипер «Кайрата» Стас Покатилов.

Также, напомним, в сборную Казахстана были вызваны молодые вратари — Мухаммеджан Сейсен из «Тараза» и Бекхан Шайзада из «Ордабасы».

В резервном списке команды находится голкипер «Астаны» Дмитрий Непогодов, который теперь может получить приглашение в сборную.