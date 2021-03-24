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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана потеряла голкипера перед матчем с Францией. Назван первый номер

Игра состоится 28 марта.

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Источник: Reuters

Вратарь костанайского «Тобола» Александр Мокин покинул расположение сборной Казахстана по футболу в Нур-Султане, сообщает Meta-ratings.kz. Причина — семейные обстоятельства.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

Первым номером сборной вероятно будет голкипер «Кайрата» Стас Покатилов.

Также, напомним, в сборную Казахстана были вызваны молодые вратари — Мухаммеджан Сейсен из «Тараза» и Бекхан Шайзада из «Ордабасы».

В резервном списке команды находится голкипер «Астаны» Дмитрий Непогодов, который теперь может получить приглашение в сборную.

Напомним, 28 марта сборная Казахстана примет Францию в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» без зрителей. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport, начало в 19:00.

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