Сборная Казахстана потеряла голкипера перед матчем с Францией. Назван первый номер
Игра состоится 28 марта.
Игра состоится 28 марта.
Вратарь костанайского «Тобола» Александр Мокин покинул расположение сборной Казахстана по футболу в
Первым номером сборной вероятно будет голкипер «Кайрата» Стас Покатилов.
Также, напомним, в сборную Казахстана были вызваны молодые вратари — Мухаммеджан Сейсен из «Тараза» и Бекхан Шайзада из «Ордабасы».
В резервном списке команды находится голкипер «Астаны» Дмитрий Непогодов, который теперь может получить приглашение в сборную.
Напомним, 28 марта сборная Казахстана примет Францию в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» без зрителей. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport, начало в 19:00.