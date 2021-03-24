Шомко покинул расположение сборной Казахстана. Названа причина
Защитник пропустит матчи с Францией и Украиной.
Защитник пропустит матчи с Францией и Украиной.
Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Шомко не поможет сборной Казахстана по футболу в матчах против Франции и Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
31-летний игрок находился в расположении национальной команды и покинул ее.
У опытного футболиста имеется повреждение, которое Шомко получил в составе своего клуба.
За сборную Казахстана левый защитник сыграл 45 матчей, в которых забил два гола. По количеству игр Шомко является одним из рекордсменов команды за всю историю среди защитников, уступая Самату Смакову и Юрию Логвиненко.
Ранее стало известно об отъезде из расположения сборной 39-летнего вратаря Александра Мокина.