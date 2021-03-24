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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Шомко покинул расположение сборной Казахстана. Названа причина

Защитник пропустит матчи с Францией и Украиной.

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Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Шомко не поможет сборной Казахстана по футболу в матчах против Франции и Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 28.03.2021, 16:00

Казахстан-Франция-

31-летний игрок находился в расположении национальной команды и покинул ее.

У опытного футболиста имеется повреждение, которое Шомко получил в составе своего клуба.

За сборную Казахстана левый защитник сыграл 45 матчей, в которых забил два гола. По количеству игр Шомко является одним из рекордсменов команды за всю историю среди защитников, уступая Самату Смакову и Юрию Логвиненко.

Ранее стало известно об отъезде из расположения сборной 39-летнего вратаря Александра Мокина.

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