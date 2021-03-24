Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словения
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Россия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Кипр
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Франция
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Бельгия
Уэльс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Эстония
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Латвия
Черногория
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Оренбург
12
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Турция
Нидерланды
42
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Чайка
01
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
23
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
22:11 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной Турции обыграли нидерландцев в первом матче отбора к чемпионату мира

ТАСС, 24 марта. Сборная Турции обыграла дома со счетом 4:2 команду Нидерландов в матче первого тура квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года. Встреча открыла отборочный турнир и прошла без зрителей в Стамбуле на стадионе «Ататюрк».

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей хет-трик оформил Бурак Йылмаз (15, 34, с пенальти, 81-я минуты), еще один мяч на счету Хакана Чалханоглу (46). У гостей отличились Дэви Классен (75) и Люк Де Йонг (76). Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай не смог реализовать пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные Турции и Нидерландов представляют группу G, где также сыграют с командами Латвии, Норвегии, Черногории и Гибралтара.

Лучшая сборная от каждой из 10 групп напрямую выйдет на чемпионат мира. 10 команд, ставших в своих группах вторыми, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций сыграют в плей-офф, который будет разделен на три мини-турнира. Победители данных турниров выйдут в финальную часть мирового первенства.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также
Турция
4:2
Первый тайм: 2:0
Нидерланды
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Трусова обидно провалилась на ЧМ. Стоит ли Саше бросить Плющенко
Знарок стал не нужен «Спартаку». В какой команде его ждать
«Лучше уехать по-хорошему». Новая замдиректора покинула «Ростов»
Мастер-класс от СКА. «Динамо» готово отправиться в отпуск
«Магнитка» разгромила «Авангард» в Кубке Гагарина, забив 7 шайб
Фигуристку увезли на каталке после падения на ЧМ: видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь