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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины.

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн. Гризманн выиграл борьбу у Александра Зинченко на правом фланге атаки, вошёл в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний угол ворот Георгия Бущана.

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На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол. Александр Караваев сумел сыграть на опережение против замешкавшегося Килиана Мбаппе на правом фланге атаки, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда пробил в касание Сергей Сидорчук, и мяч рикошетом от Кимпембе залетел в ворота.

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В параллельном матче группы D сборная Финляндии сыграла вничью со сборной со счётом 2:2 Боснии и Герцеговины. На 55-й минуте счёт открыл Миралем Пьянич. Спустя три минуты Теэму Пукки сравнял счёт, ему ассистировал Йони Кауко. На 77-й минуте Пукки оформил дубль, голевую передачу отдал Йоэль Похьянпало. На 84-й минуте счёт сравнял Мирослав Стеванович.

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