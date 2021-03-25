Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн. Гризманн выиграл борьбу у Александра Зинченко на правом фланге атаки, вошёл в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний угол ворот Георгия Бущана.

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На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол. Александр Караваев сумел сыграть на опережение против замешкавшегося Килиана Мбаппе на правом фланге атаки, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда пробил в касание Сергей Сидорчук, и мяч рикошетом от Кимпембе залетел в ворота.

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