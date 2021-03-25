Словения обыграла Хорватию в матче отбора ЧМ-2022
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Словении на своем поле обыграли команду Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Словении на своем поле обыграли команду Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Встреча соперников сборной России по группе Н, прошедшая в Любляне, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Санди Ловрич (15-я минута).
Словенцы 27 марта сыграют в Сочи против сборной России.
В параллельном матче группы сборная Кипра на своем поле сыграла вничью со словаками — 0:0.