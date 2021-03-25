Бельгия победила Уэльс в матче отборочного турнира ЧМ-2022
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии одержали волевую победу над командой Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии одержали волевую победу над командой Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Матч группы Е, прошедший в Левене, завершился со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Кевин Де Брюйне (22-я минута), Торган Азар (28) и Ромелу Лукаку (73, с пенальти). У валлийцев отличился Харри Уилсон (11).
Сборная Бельгии — соперник команды России по групповому этапу ЕВРО-2020.
В параллельном матче группы Е сборная Чехии на выезде разгромила команду Эстонии со счетом 6:2.
Результаты других матчей:
группа G.
Гибралтар — Норвегия — 0:3,
Латвия — Черногория — 1:2,
группа А.
Португалия — Азербайджан — 1:0,
Сербия — Ирландия — 3:2.