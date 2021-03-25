Бельгия победила Уэльс в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Матч группы Е, прошедший в Левене, завершился со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Кевин Де Брюйне (22-я минута), Торган Азар (28) и Ромелу Лукаку (73, с пенальти). У валлийцев отличился Харри Уилсон (11).