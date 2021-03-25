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01:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бельгия победила Уэльс в матче отборочного турнира ЧМ-2022

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии одержали волевую победу над командой Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Источник: AFP 2020

Матч группы Е, прошедший в Левене, завершился со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Кевин Де Брюйне (22-я минута), Торган Азар (28) и Ромелу Лукаку (73, с пенальти). У валлийцев отличился Харри Уилсон (11).

Сборная Бельгии — соперник команды России по групповому этапу ЕВРО-2020.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче группы Е сборная Чехии на выезде разгромила команду Эстонии со счетом 6:2.

Результаты других матчей:

группа G.

Гибралтар — Норвегия — 0:3,

Латвия — Черногория — 1:2,

группа А.

Португалия — Азербайджан — 1:0,

Сербия — Ирландия — 3:2.

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