Норвегия продвигает бойкот ЧМ-2022: Холанд, Эдегор и остальные готовы отказаться от мечты из-за смертей рабочих-мигрантов в Катаре

Перед матчем с Гибралтаром (3:0) норвежцы выглядели вот так: поверх формы белые футболки, на них надпись «Права человека — на поле и вне его».

Футболки — отсыл к жарким дебатам по поводу участия сборной в чемпионате мира-2022. Туда команде Столе Сольбаккена еще нужно пробиться, но спорят и ругаются уже сейчас.

Все началось с материала The Guardian, там говорилось, что с 2010-го, когда страна получила ЧМ, в Катаре умер минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. По данным источников из правительств, за это время в неделю умирает в среднем 12 рабочих-мигрантов.

В тексте уточняется, что общее число погибших значительно выше, так как данные не включают информацию о смертях мигрантов из других стран — их в Катаре тоже много (например, с Филиппин и из Кении), также не учтены смертельные случаи последних месяцев 2020-го.

Первым отреагировал норвежский «Тромсе», который призвал местную федерацию к бойкоту ЧМ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f6d53d078a828f46bae3" data-vnd="f6d53d078a828f46bae3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f6d53d078a828f46bae3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают во имя футбола. Футбол не может контролировать политику и внутренние дела всех стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам, которые сами проводим. “Тромсе” призывает Норвежскую футбольную ассоциацию (NFF) поддержать бойкот ЧМ-2022. Мы считаем, что Норвегия должна отказаться от поездки в Катар, если квалифицируется на турнир. “Тромсе” также не будет продвигать ЧМ-2022 на своих платформах», — говорится в заявлении клуба.

Призыв к бойкоту поддержали еще несколько клубов — среди них, например, чемпион «Буде-Глимт». Но федерация пока осторожничает.

«NFF никогда не поддерживала решение ФИФА провести чемпионат мира в Катаре. Мы вместе с другими футбольными ассоциациями стран северной Европы провели пропагандистскую работу против УЕФА, ФИФА и властей Катара. [Международная правозащитная организация] Amnesty International была нашим советником. Мы дважды посетили Катар и встречались с трудовыми мигрантами, а также с представителями властей и футбольной ассоциации этой страны.



Норвежский бойкот предполагает, что мы не внесем значительного вклада в освещение условий в Катаре. Для нас также важно, что Amnesty придерживается того же мнения. На встрече с трудовыми мигрантами они попросили нас продолжить работу по освещению ситуации», — говорит президент NFF Терье Свендсен.

Еще несколько недель назад главный тренер сборной Столе Сольбаккен тоже не был в восторге от идеи бойкота: «Думаю, никто в NFF и во всей Норвегии не считает, что произошедшее там, и то, что, вероятно, происходит, нормально. Это совершенно неприемлемо. Но какова цель бойкота? Положить конец тому, что произошло? Разве это сделает жизнь рабочих лучше в долгосрочной перспективе?».

Однако перед стартовой игрой отбора тренер Норвегии отвечал на вопросы журналистов в такой же футболке.

«Так мы показываем, что обсуждали вне поля в последнее время. Парни очень хотели это сделать, и я здесь один из примеров», — заявил Сольбаккен норвежскому TV2.

«У меня сложилось впечатление, что все игроки заинтересованы в этом, все хотят сделать заявление [в адрес ФИФА]», — добавил капитан сборной Мартин Эдегор.

Согласно опросу, опубликованному в понедельник в Verdens Gang, 55 процентов норвежцев считают, что их страна должна бойкотировать турнир, 20 процентов — против бойкота.

Норвежский журналист Йонас Йевер рассказывает, что через несколько месяцев состоится внеочередное собрание NFF, на котором ассоциация вынесет решение. Выбор как никогда сложный: Норвегия не играла на ЧМ с 1998-го (вылетела от Италии в 1/8), а с Холандом и Эдегором обладает достойными шансами на выход.

Футболки намекают, что даже футболисты готовы пожертвовать чемпионатом мира ради высшей цели.