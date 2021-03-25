Норвегия продвигает бойкот ЧМ-2022: Холанд, Эдегор и остальные готовы отказаться от мечты из-за смертей рабочих-мигрантов в Катаре
«Права человека — на поле и вне его».
«Права человека — на поле и вне его».
Перед матчем с Гибралтаром (3:0) норвежцы выглядели вот так: поверх формы белые футболки, на них надпись «Права человека — на поле и вне его».
Футболки — отсыл к жарким дебатам по поводу участия сборной в чемпионате мира-2022. Туда команде Столе Сольбаккена еще нужно пробиться, но спорят и ругаются уже сейчас.
Все началось с материала The Guardian, там говорилось, что с 2010-го, когда страна получила ЧМ, в Катаре умер минимум 6751
В тексте уточняется, что общее число погибших значительно выше, так как данные не включают информацию о смертях мигрантов из других стран — их в Катаре тоже много (например, с Филиппин и из Кении), также не учтены смертельные случаи последних месяцев 2020-го.
Первым отреагировал норвежский «Тромсе», который призвал местную федерацию к бойкоту ЧМ.
«Мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают во имя футбола. Футбол не может контролировать политику и внутренние дела всех стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам, которые сами проводим. “Тромсе” призывает Норвежскую футбольную ассоциацию (NFF) поддержать бойкот ЧМ-2022. Мы считаем, что Норвегия должна отказаться от поездки в Катар, если квалифицируется на турнир. “Тромсе” также не будет продвигать ЧМ-2022 на своих платформах», — говорится в заявлении клуба.
Призыв к бойкоту поддержали еще несколько клубов — среди них, например, чемпион «Буде-Глимт». Но федерация пока осторожничает.
«NFF никогда не поддерживала решение ФИФА провести чемпионат мира в Катаре. Мы вместе с другими футбольными ассоциациями стран северной Европы провели пропагандистскую работу против УЕФА, ФИФА и властей Катара. [Международная правозащитная организация] Amnesty International была нашим советником. Мы дважды посетили Катар и встречались с трудовыми мигрантами, а также с представителями властей и футбольной ассоциации этой страны.
Норвежский бойкот предполагает, что мы не внесем значительного вклада в освещение условий в Катаре. Для нас также важно, что Amnesty придерживается того же мнения. На встрече с трудовыми мигрантами они попросили нас продолжить работу по освещению ситуации», — говорит президент NFF Терье Свендсен.
Еще несколько недель назад главный тренер сборной Столе Сольбаккен тоже не был в восторге от идеи бойкота: «Думаю, никто в NFF и во всей Норвегии не считает, что произошедшее там, и то, что, вероятно, происходит, нормально. Это совершенно неприемлемо. Но какова цель бойкота? Положить конец тому, что произошло? Разве это сделает жизнь рабочих лучше в долгосрочной перспективе?».
Однако перед стартовой игрой отбора тренер Норвегии отвечал на вопросы журналистов в такой же футболке.
«Так мы показываем, что обсуждали вне поля в последнее время. Парни очень хотели это сделать, и я здесь один из примеров», — заявил Сольбаккен норвежскому TV2.
«У меня сложилось впечатление, что все игроки заинтересованы в этом, все хотят сделать заявление [в адрес ФИФА]», — добавил капитан сборной Мартин Эдегор.
Согласно опросу, опубликованному в понедельник в Verdens Gang, 55 процентов норвежцев считают, что их страна должна бойкотировать турнир, 20 процентов — против бойкота.
Норвежский журналист Йонас Йевер рассказывает, что через несколько месяцев состоится внеочередное собрание NFF, на котором ассоциация вынесет решение. Выбор как никогда сложный: Норвегия не играла на ЧМ с 1998-го (вылетела от Италии в 1/8), а с Холандом и Эдегором обладает достойными шансами на выход.
Футболки намекают, что даже футболисты готовы пожертвовать чемпионатом мира ради высшей цели.
Руслан Копылов