Украина устояла перед чемпионами мира. Турция и Голландия выдали огненный матч с шестью голами

Два сюрприза на старте

Группа Н

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 24.03.2021, 22:45 Кипр 0 Словакия 0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 24.03.2021, 22:45 Мальта 1 Россия 3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 24.03.2021, 22:45 Словения 1 Хорватия 0

В нашей группе главным матчем дня стало балканское дерби в Любляне, и следующий соперник сборной России показал, как он умеет удивлять. Словения справилась с серией атак гостей, одна из которых завершилась попаданием в штангу, а потом Ловрич забил с помощью рикошета. А ведь эта игра стала особенной для капитана хорватов Модрича: он в 134-й раз сыграл за «шашечных» и теперь является совладельцем национального рекорда вместе с Дарио Срной.

Праздник для ветерана получился грустным, а в целом первый тур показал очевидное: проходных матчей в группе ждать не приходится. Россия убедилась в этом на Мальте, про хорватов сказано выше, а Словакия и вовсе довольствовалась нулевой ничьей на Кипре. Защищаться сейчас научились все.

Группа H И В Н П М О Россия 1 1 0 0 3–1 3 Словения 1 1 0 0 1–0 3 Кипр 1 0 1 0 0–0 1 Словакия 1 0 1 0 0–0 1 Хорватия 1 0 0 1 0–1 0 Мальта 1 0 0 1 1–3 0

У Голландии провал, Холанн без голов

Группа G

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 24.03.2021, 20:00 Турция 4 Нидерланды 2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 24.03.2021, 22:45 Гибралтар 0 Норвегия 3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 24.03.2021, 22:45 Латвия 1 Черногория 2

Неприятности голландцев в Турции начались еще на разминке, когда травму получил Силессен и место в воротах пришлось занять Крулу. Работы у него на самом деле было немного, и первый раз про голкипера вспомнили, когда небольшой рикошет поставил его в тупик. Крул, конечно, не выручил, но, возможно, все дело в Бураке Йылмазе, который забил оранжевым в третьем матче подряд. 35-летний ветеран выдал невероятную игру и, когда соперник в концовке сократил отставание до минимума, великолепным по исполнению штрафным оформил хет-трик. Прошлый раз один игрок трижды поразил ворота Голландии на Евро-1980, когда отличился немец Клаус Аллофс.

Результат же снова поставил вопрос о способности Франка де Бура не разбазарить наследие Роналда Кумана. В семи матчах у нового тренера всего две победы. Хотя, у голландцев остались вопросы к судейству. Перед первым голом мяч в штрафной соперника попал в руку защитника, а в конце первого тайма Йокушлу, возможно, вынес мяч уже из-за линии ворот. Однако точных ответов нет, потому что в отборочном цикле нет ни ВАР, ни системы определения взятия ворот. Когда же пенальти все-таки назначили в добавленное арбитром время, Депай не смог переиграть вратаря. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в прошлый раз голландцы не реализовали 11-метровый 21 год назад, и тогда осечку допустил их нынешний главный тренер.

Норвегия запомнилась тем, что вышла на предматчевую церемонию в футболках с призывом соблюдать права человека. Это продолжение истории о том, как несколько клубов скандинавской страны призвали бойкотировать ЧМ-2022 на фоне новых историй о гибели рабочих на строительстве стадионов в Катаре. В игре же могло показаться, что бойкот начался уже сейчас, но все же перед уходом на перерыв норвежцы забили два мяча, и все встало на свои места. При этом гости потеряли получившего травму Эдегора, а главным сюрпризом стала засуха Холанна, хотя форвард дортмундской «Боруссии» нанес восемь ударов, и половина из них пришлись в створ.

Группа G И В Н П М О 1. Норвегия 1 1 0 0 3–0 3 2. Турция 1 1 0 0 4–2 3 3. Черногория 1 1 0 0 2–1 3 4. Латвия 1 0 0 1 1–2 0 5. Голландия 1 0 0 1 2–4 0 6. Гибралтар 1 0 0 1 0–3 0

Гризманн догнал Трезеге, но Франция осталась без победы

Группа D

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 24.03.2021, 22:45 Франция 1 Украина 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 24.03.2021, 22:45 Финляндия 2 Босния и Герцеговина 2

В сентябре французы разгромили команду Андрея Шевченко с неприличным счетом 7:1. Тогда травмы и коронавирус оставили украинцев без 14 футболистов из основной обоймы. Теперь состав гостей был близок к оптимальному, а с капитанской повязкой команду на поле впервые вывел защитник «Манчестер Сити» Зинченко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Scd12Ka7-QE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Преимущество Франции, впрочем, было заметным, и красивейший обводящий удар Гризманна лишь закрепил впечатление. Антуан — самый незаменимый игрок для Дидье Дешама: он не пропустил ни одного из последних 44 матчей национальной сборной. Еще одна игра, и он обгонит Патрика Виейра, и это будет лучший результат после Второй мировой войны. Пока же Гризманн вышел на четвертое место в рейтинге лучших снайперов трехцветных, сравнявшись с Давидом Трезеге (34 гола).

Но, возможно, чемпионы мира поверили, что дальше все пойдет по накатанной. С украинцами это чревато. Те включили прессинг, накрыв соперника при выходе из обороны, а рикошет от Кимпембе поставил в тупик Ллориса. Пока мяч медленно катился в ворота, французы словно впали в ступор и вернуть игру под тотальный контроль не сумели. В общем, лучше проиграть один раз 1:7, зато в по-настоящему важном матче добиться результата, которым можно гордиться. Даже притом, что в графе «удары в створ» значится ноль.

В другом матче этой группы соперник сборной России на чемпионате Европы — Финляндия — проявил характер в игре с боснийцами. Пропустив, наши северные соседи перевернули ход матча благодаря своей самой яркой звезде. Второй гол Пукки, забитый после сольного рейда с центра поля, стал украшением вечера. Форвард довел число мячей за сборную до 29 и сравнялся с Микаэлем Форселлом, а до легендарного рекордсмена Яри Литманена осталось всего два удара. Только Босния — тоже команда с характером, и в этой группе все началось с двух ничьих.

Группа D И В Н П М О 1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2–2 1 2. Финляндия 1 0 1 0 2–2 1 3. Украина 1 0 1 0 1–1 1 4. Франция 1 0 1 0 1–1 1 5. Казахстан 0 0 0 0 0–0 0

Роналду не забил даже в Турине

Группа А

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа A, 24.03.2021, 22:45 Португалия 1 Азербайджан 0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа A, 24.03.2021, 22:45 Сербия 3 Ирландия 2

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров мировых чемпионатов в Европе. На его счету 30 мячей, а из действующих футболистов ближе всех отличившийся 24 раза босниец Эдин Джеко. На горизонте — звание футболиста, который больше всех забил на уровне сборных. Пока его удерживает иранец Али Даеи, у которого 109 точных ударов.

Где, как не против Азербайджана, сокращать отставание? Да еще и на домашней для Роналду арене в Турине. Однако единственное взятие ворот состоялось в курьезной ситуации. Магомедалиев несколько раз спас свою команду, но неудачно сыграл на выходе, что обернулось рикошетом от капитана гостей Медведева. Криштиану по-прежнему отстает от Даеи на семь мячей.

Вторая игра дня в этой группе завершилась волевой победой Сербии. Ирландцы за первый тайм нанесли только один удар, и этого хватило, чтобы прервать растянувшуюся на 678 минут безголевую серию. Только этим успехом для «парней в зеленом» все и ограничилось. Штаб сербов не ошибся, сделав ставку на одноклубника Кокорина по «Фиорентине» — Влаховича. Митрович подтвердил репутацию штатного снайпера сборной двумя голами после выхода на замену, а главной звездой игры стал сделавший ассистентский хет-трик Тадич.

Группа A И В Н П М О 1. Сербия 1 1 0 0 3–2 3 2. Португалия 1 1 0 0 1–0 3 3. Люксембург 0 0 0 0 0–0 0 4. Ирландия 1 0 0 1 2–3 0 5. Азербайджан 1 0 0 1 0–1 0

Торган вместо Эдена

Группа Е

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 24.03.2021, 22:45 Бельгия 3 Уэльс 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 24.03.2021, 22:45 Эстония 2 Чехия 6

Накануне Гарет Бэйл заявил, что планирует по окончании сезона вернуться в Мадрид и отработать оставшийся по контракту год с «Реалом». И возможно, впавший в немилость у Зинедина Зидана валлиец в своем нынешнем состоянии поможет сливочным. По ходу первой голевой атаки Бэйл отдал две передачи, включая завершающую. Но все-таки Бельгия — это совсем другой уровень. Нет Эдена Азара — забьет Торган Азар. И конечно, отлучился Лукаку, которого «Интер» все же отпустил в сборную, хотя изначально из-за двух случаев коронавируса клуб хотел оставить дома всех легионеров.

Проходившая в польском Люблине встреча Эстонии и Чехии примечательна не самым крупным результатом вечера и не первым в карьере хет-триком Соучека. Речь о проблемах прибалтийской сборной, которой пришлось собирать фактически новый состав. Единственный положительный тест на коронавирус из-за действующих в Эстонии правил заставил уйти на десятидневную самоизоляцию главного тренера Томаса Хэберли и 15 футболистов. Федерация даже попросила поработать на ближайших матчах экс-наставника сборной Мартина Рейма.

Группа E И В Н П М О 1. Чехия 1 1 0 0 6–2 3 2. Бельгия 1 1 0 0 3–1 3 3. Белоруссия 0 0 0 0 0–0 0 4. Уэльс 1 0 0 1 1–3 0 5. Эстония 1 0 0 1 2–6 0