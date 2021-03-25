Украина устояла перед чемпионами мира. Турция и Голландия выдали огненный матч с шестью голами
Обзор состоявшихся в среду стартовых матчей отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе.
Обзор состоявшихся в среду стартовых матчей отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе.
В нашей группе главным матчем дня стало балканское дерби в Любляне, и следующий соперник сборной России показал, как он умеет удивлять. Словения справилась с серией атак гостей, одна из которых завершилась попаданием в штангу, а потом Ловрич забил с помощью рикошета. А ведь эта игра стала особенной для капитана хорватов Модрича: он в 134-й раз сыграл за «шашечных» и теперь является совладельцем национального рекорда вместе с Дарио Срной.
Праздник для ветерана получился грустным, а в целом первый тур показал очевидное: проходных матчей в группе ждать не приходится. Россия убедилась в этом на Мальте, про хорватов сказано выше, а Словакия и вовсе довольствовалась нулевой ничьей на Кипре. Защищаться сейчас научились все.
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Россия
|1
|1
|0
|0
|3–1
|3
|Словения
|1
|1
|0
|0
|1–0
|3
|Кипр
|1
|0
|1
|0
|0–0
|1
|Словакия
|1
|0
|1
|0
|0–0
|1
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0–1
|0
|Мальта
|1
|0
|0
|1
|1–3
|0
Неприятности голландцев в Турции начались еще на разминке, когда травму получил Силессен и место в воротах пришлось занять Крулу. Работы у него на самом деле было немного, и первый раз про голкипера вспомнили, когда небольшой рикошет поставил его в тупик. Крул, конечно, не выручил, но, возможно, все дело в Бураке Йылмазе, который забил оранжевым в третьем матче подряд. 35-летний ветеран выдал невероятную игру и, когда соперник в концовке сократил отставание до минимума, великолепным по исполнению штрафным оформил
Результат же снова поставил вопрос о способности Франка де Бура не разбазарить наследие Роналда Кумана. В семи матчах у нового тренера всего две победы. Хотя, у голландцев остались вопросы к судейству. Перед первым голом мяч в штрафной соперника попал в руку защитника, а в конце первого тайма Йокушлу, возможно, вынес мяч уже
Норвегия запомнилась тем, что вышла на предматчевую церемонию в футболках с призывом соблюдать права человека. Это продолжение истории о том, как несколько клубов скандинавской страны призвали бойкотировать ЧМ-2022 на фоне новых историй о гибели рабочих на строительстве стадионов в Катаре. В игре же могло показаться, что бойкот начался уже сейчас, но все же перед уходом на перерыв норвежцы забили два мяча, и все встало на свои места. При этом гости потеряли получившего травму Эдегора, а главным сюрпризом стала засуха Холанна, хотя форвард дортмундской «Боруссии» нанес восемь ударов, и половина из них пришлись в створ.
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|1
|1
|0
|0
|3–0
|3
|2. Турция
|1
|1
|0
|0
|4–2
|3
|3. Черногория
|1
|1
|0
|0
|2–1
|3
|4. Латвия
|1
|0
|0
|1
|1–2
|0
|5. Голландия
|1
|0
|0
|1
|2–4
|0
|6. Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0–3
|0
В сентябре французы разгромили команду Андрея Шевченко с неприличным счетом 7:1. Тогда травмы и коронавирус оставили украинцев без 14 футболистов из основной обоймы. Теперь состав гостей был близок к оптимальному, а с капитанской повязкой команду на поле впервые вывел защитник «Манчестер Сити» Зинченко.
Преимущество Франции, впрочем, было заметным, и красивейший обводящий удар Гризманна лишь закрепил впечатление. Антуан — самый незаменимый игрок для Дидье Дешама: он не пропустил ни одного из последних 44 матчей национальной сборной. Еще одна игра, и он обгонит Патрика Виейра, и это будет лучший результат после Второй мировой войны. Пока же Гризманн вышел на четвертое место в рейтинге лучших снайперов трехцветных, сравнявшись с Давидом Трезеге (34 гола).
Но, возможно, чемпионы мира поверили, что дальше все пойдет по накатанной. С украинцами это чревато. Те включили прессинг, накрыв соперника при выходе из обороны, а рикошет от Кимпембе поставил в тупик Ллориса. Пока мяч медленно катился в ворота, французы словно впали в ступор и вернуть игру под тотальный контроль не сумели. В общем, лучше проиграть один раз 1:7, зато в
В другом матче этой группы соперник сборной России на чемпионате Европы — Финляндия — проявил характер в игре с боснийцами. Пропустив, наши северные соседи перевернули ход матча благодаря своей самой яркой звезде. Второй гол Пукки, забитый после сольного рейда с центра поля, стал украшением вечера. Форвард довел число мячей за сборную до 29 и сравнялся с Микаэлем Форселлом, а до легендарного рекордсмена Яри Литманена осталось всего два удара. Только Босния — тоже команда с характером, и в этой группе все началось с двух ничьих.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|2–2
|1
|2. Финляндия
|1
|0
|1
|0
|2–2
|1
|3. Украина
|1
|0
|1
|0
|1–1
|1
|4. Франция
|1
|0
|1
|0
|1–1
|1
|5. Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров мировых чемпионатов в Европе. На его счету 30 мячей, а из действующих футболистов ближе всех отличившийся 24 раза босниец Эдин Джеко. На горизонте — звание футболиста, который больше всех забил на уровне сборных. Пока его удерживает иранец Али Даеи, у которого 109 точных ударов.
Где, как не против Азербайджана, сокращать отставание? Да еще и на домашней для Роналду арене в Турине. Однако единственное взятие ворот состоялось в курьезной ситуации. Магомедалиев несколько раз спас свою команду, но неудачно сыграл на выходе, что обернулось рикошетом от капитана гостей Медведева. Криштиану
Вторая игра дня в этой группе завершилась волевой победой Сербии. Ирландцы за первый тайм нанесли только один удар, и этого хватило, чтобы прервать растянувшуюся на 678 минут безголевую серию. Только этим успехом для «парней в зеленом» все и ограничилось. Штаб сербов не ошибся, сделав ставку на одноклубника Кокорина по «Фиорентине» — Влаховича. Митрович подтвердил репутацию штатного снайпера сборной двумя голами после выхода на замену, а главной звездой игры стал сделавший ассистентский
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Сербия
|1
|1
|0
|0
|3–2
|3
|2. Португалия
|1
|1
|0
|0
|1–0
|3
|3. Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|4. Ирландия
|1
|0
|0
|1
|2–3
|0
|5. Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0–1
|0
Накануне Гарет Бэйл заявил, что планирует по окончании сезона вернуться в Мадрид и отработать оставшийся по контракту год с «Реалом». И возможно, впавший в немилость у Зинедина Зидана валлиец в своем нынешнем состоянии поможет сливочным. По ходу первой голевой атаки Бэйл отдал две передачи, включая завершающую. Но
Проходившая в польском Люблине встреча Эстонии и Чехии примечательна не самым крупным результатом вечера и не первым в карьере
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Чехия
|1
|1
|0
|0
|6–2
|3
|2. Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3–1
|3
|3. Белоруссия
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|4. Уэльс
|1
|0
|0
|1
|1–3
|0
|5. Эстония
|1
|0
|0
|1
|2–6
|0
Андрей Кузичев