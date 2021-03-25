Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Болгария
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Израиль
Дания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Испания
Греция
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Швеция
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Молдавия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Шотландия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Польша
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Настоящий праздник на Никольской!» Что говорят об игре сборной России

Победу над Мальтой наши болельщики восприняли с юмором.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Сборная России стартовала с победы в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. Но кроме результата в матче с Мальтой, по сути, не порадовало ничего. Болельщики недовольны игрой команды Станислава Черчесова. По-настоящему реабилитироваться за 0:5 от Сербии не получилось. Вот самые интересные мнения в «Твиттере» на тему выступления наших.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Разумеется, когда у команды что-то не получается, критикуют в первую очередь главного тренера. Есть и ироничные посты в адрес Черчесова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Артём Дзюба, забив Мальте, вышел на чистое второе место по количеству голов за сборную России — обошёл Владимира Бесчастных. Удачное возвращение капитана национальной команды. Но отзывы об игре центрфорварда «Зенита», как обычно, разные.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анатолий Романов

Мальта
1:3
Первый тайм: 0:2
Россия
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
С трудом одолели аутсайдера: сборная избежала фиаско на Мальте
Российские фигуристы восхитили на ЧМ. Будет золото в парах?
Украина устояла перед чемпионами мира. Обзор матчей отбора ЧМ
«Спартак» возмущен репортажем «Матч ТВ» про Промеса
«Бедная Трусова»: почему ученица Плющенко перегорела на ЧМ
Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь