«Настоящий праздник на Никольской!» Что говорят об игре сборной России
Победу над Мальтой наши болельщики восприняли с юмором.
Победу над Мальтой наши болельщики восприняли с юмором.
Сборная России стартовала с победы в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. Но кроме результата в матче с Мальтой, по сути, не порадовало ничего. Болельщики недовольны игрой команды Станислава Черчесова.
Разумеется, когда у команды
Артём Дзюба, забив Мальте, вышел на чистое второе место по количеству голов за сборную России — обошёл Владимира Бесчастных. Удачное возвращение капитана национальной команды. Но отзывы об игре центрфорварда «Зенита», как обычно, разные.
Анатолий Романов