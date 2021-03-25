«Настоящий праздник на Никольской!» Что говорят об игре сборной России

Сборная России стартовала с победы в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. Но кроме результата в матче с Мальтой, по сути, не порадовало ничего. Болельщики недовольны игрой команды Станислава Черчесова. По-настоящему реабилитироваться за 0:5 от Сербии не получилось. Вот самые интересные мнения в «Твиттере» на тему выступления наших.