Легионер «Кайрата» отдал голевую и помог сборной стартовать с победы в отборе на ЧМ-2022

Сборная Черногории по футболу одержала победу над командой Латвии в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы G прошла в Риге и закончилась победой гостей со счетом 2:1. На 40-й минуте Латвия, благодаря голу Яниса Икауниекса, вышла вперед, но пропустила уже через минуту — у Черногории отличился Стеван Йоветич, которому ассистировал полузащитник «Кайрата» Небойша Косович. На 83-й минуте Йоветич оформил дубль и принес победу черногорцам.