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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Кайрата» отдал голевую и помог сборной стартовать с победы в отборе на ЧМ-2022

В матче был дубль.

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Источник: AFP 2020

Сборная Черногории по футболу одержала победу над командой Латвии в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы G прошла в Риге и закончилась победой гостей со счетом 2:1. На 40-й минуте Латвия, благодаря голу Яниса Икауниекса, вышла вперед, но пропустила уже через минуту — у Черногории отличился Стеван Йоветич, которому ассистировал полузащитник «Кайрата» Небойша Косович. На 83-й минуте Йоветич оформил дубль и принес победу черногорцам.

В других матчах группы сборная Турция обыграла Нидерланды со счетом 4:2, а Норвегия разгромила Гибралтар — 3:0.

Латвия
1:2
Первый тайм: 1:1
Черногория
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