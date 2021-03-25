«В Казахстане все будет другим». Главный тренер сборной Франции разочарован результатом матча с Украиной
Дешам также высказался о Шевченко.
Дешам также высказался о Шевченко.
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам подвел итоги матча квалификации чемпионата мира-2022 с Украиной, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча группы D прошла на «Стад де Франс» в Париже и завершилась со счетом 1:1.
«Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы», — сказал Дешам.
«В первой половине у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.
Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Сегодня мы получили только одно очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник», — добавил Дешам.
Матч Казахстан — Франция состоится 28 марта и пройдет на стадионе «Астана Арена». В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport, начало в 19:00.