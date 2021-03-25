Бауыржан Исламхан присоединился к сборной Казахстана перед матчем с Францией

«Бауржан Исламхан принял участие в тренировке национальной команды и пожелал удачи ребятам перед матчем с Францией», — говорится в аккаунте КФФ в Instagram, где опубликовано совместное фото Исламхана и главного тренера сборной Талгата Байсуфинова. Последний ранее заявил, что будет привлекать экс-капитана к подготовке команды.

Напомним, Казахстан примет Францию, которая является действующим чемпионом мира, 28 марта на «Астана Арене». Исламхан провалил допинг-тест в составе «Аль-Айна» из ОАЭ в сентябре прошлого года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда» из Катара и был дисквалифицирован на два года.