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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан присоединился к сборной Казахстана перед матчем с Францией

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, отбывающий дисквалификацию, принял участие в тренировке национальной команды, сообщает КФФ.

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Игрок присоединился к товарищам, которые проводят подготовку к домашнему матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.

«Бауржан Исламхан принял участие в тренировке национальной команды и пожелал удачи ребятам перед матчем с Францией», — говорится в аккаунте КФФ в Instagram, где опубликовано совместное фото Исламхана и главного тренера сборной Талгата Байсуфинова. Последний ранее заявил, что будет привлекать экс-капитана к подготовке команды.

Напомним, Казахстан примет Францию, которая является действующим чемпионом мира, 28 марта на «Астана Арене». Исламхан провалил допинг-тест в составе «Аль-Айна» из ОАЭ в сентябре прошлого года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда» из Катара и был дисквалифицирован на два года.

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