Бауыржан Исламхан присоединился к сборной Казахстана перед матчем с Францией

Игрок присоединился к товарищам, которые проводят подготовку к домашнему матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.
«Бауржан Исламхан принял участие в тренировке национальной команды и пожелал удачи ребятам перед матчем с Францией», — говорится в аккаунте КФФ в Instagram, где опубликовано совместное фото Исламхана и главного тренера сборной Талгата Байсуфинова. Последний ранее заявил, что будет привлекать
Напомним, Казахстан примет Францию, которая является действующим чемпионом мира, 28 марта на «Астана Арене». Исламхан провалил