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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы только и можем проявлять характер». Смаков высказался об игре сборной Казахстана перед матчем с Францией

Игроки сборной Казахстана по футболу не должны бояться французов, считает экс-футболист многих клубов КПЛ, а также национальной команды Самат Смаков, входящий сейчас в тренерский штаб «Ордабасы». В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что именитых гостей вряд ли получится чем-то удивить.

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«У нашей сборной новый тренер и команде предстоит первая игра в отборочном цикле. Плохо, конечно, что без болельщиков, это придало бы эмоций матчу. Против нас будет топовая сборная, которая скорее всего привезет всех ведущих игроков. До игры с Украиной я думал, что они поберегут своих лидеров и побоятся выпускать их здесь на искусственное поле. Теперь думаю, все ведущие игроки будут.

Нашим ребятам не надо смотреть на фамилии, а нужно выходить и играть. Не получится играть, тогда биться за честь страны.

Я не думаю, что будет страх перед французами, но с предматчевым волнением наша команда столкнется. Со стартовым свистком оно должно улетучиться — на поле все равны. Да, с той стороны будут именитые мастера, топ-звезды, но все же с ними приятно и полезно играть, при этом никого и ничего не боясь.

Что может стать сюрпризом для Франции? Я не думаю, что Францию чем-то можно удивить. Разница в классе между соперниками очень большая, но, тем не менее, футбол показывает, что сейчас возможно все, и это показывают карликовые команды. Здесь просто надо настраиваться и выходить играть, биться друг за друга и проявлять характер. Мы только так и можем (смеется)", — заявил Смаков.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится 28 марта в Нур-Султане. Из-за сложной эпидемиологической обстановки, встреча пройдет без зрителей. В первом туре отбора французы сыграли вничью с Украиной.

Смаков провел за сборную Казахстана 76 матчей и забил два гола. В ее составе он дебютировал в 2000 году, а завершил международную карьеру в 2016. Смаков является рекордсменом по выступлениям за национальную команду.

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