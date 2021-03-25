«Мы только и можем проявлять характер». Смаков высказался об игре сборной Казахстана перед матчем с Францией
Игроки сборной Казахстана по футболу не должны бояться французов, считает
Игроки сборной Казахстана по футболу не должны бояться французов, считает
«У нашей сборной новый тренер и команде предстоит первая игра в отборочном цикле. Плохо, конечно, что без болельщиков, это придало бы эмоций матчу. Против нас будет топовая сборная, которая скорее всего привезет всех ведущих игроков. До игры с Украиной я думал, что они поберегут своих лидеров и побоятся выпускать их здесь на искусственное поле. Теперь думаю, все ведущие игроки будут.
Нашим ребятам не надо смотреть на фамилии, а нужно выходить и играть. Не получится играть, тогда биться за честь страны.
Я не думаю, что будет страх перед французами, но с предматчевым волнением наша команда столкнется. Со стартовым свистком оно должно улетучиться — на поле все равны. Да, с той стороны будут именитые мастера,
Что может стать сюрпризом для Франции? Я не думаю, что Францию
Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится 28 марта в
Смаков провел за сборную Казахстана 76 матчей и забил два гола. В ее составе он дебютировал в 2000 году, а завершил международную карьеру в 2016. Смаков является рекордсменом по выступлениям за национальную команду.