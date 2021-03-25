Вратарь «Тобола» Александр Мокин вернулся в сборную Казахстана
39-летний вратарь «Тобола» Александр Мокин вернулся в национальную сборную Казахстана. Об этом сообщает
39-летний вратарь «Тобола» Александр Мокин вернулся в национальную сборную Казахстана. Об этом сообщает
Ранее стало известно, что футболист покинул расположение команды. А основным голкипером будет Стас Покатилов из «Кайрата».
«Александр Мокин находится в расположении сборной и наравне со всеми готовится к матчу против французов. Голкипер сборной Казахстана и костанайского “Тобола” действительно ненадолго отлучался по семейным обстоятельствам, однако уже вернулся в национальную команду и даже успел принять участие в двусторонней игре», — пишет паблик.
Напомним, что 28 марта сборная Казахстана в стартовом мачте отбора на чемпионат мира-2022 примет команду Франции. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» без зрителей. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport, начало в 19:00.