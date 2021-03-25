Вратарь «Тобола» Александр Мокин вернулся в сборную Казахстана

«Александр Мокин находится в расположении сборной и наравне со всеми готовится к матчу против французов. Голкипер сборной Казахстана и костанайского “Тобола” действительно ненадолго отлучался по семейным обстоятельствам, однако уже вернулся в национальную команду и даже успел принять участие в двусторонней игре», — пишет паблик.