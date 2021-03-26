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01:27 (мск), источник: ТАСС

Голевой пас Ибрагимовича помог шведам обыграть команду Грузии в отборе чемпионата мира

ТАСС, 26 марта. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Источник: AP 2020

Мяч на 35-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, результативной передачей отметился нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Для 39-летнего форварда этот матч стал первым за сборную с 2016 года. Кроме того, он стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции (39 лет 173 дня), обойдя голкипера Томаса Равелли (38 лет 59 дней).

В другом матче группы B сборная Испании сыграла вничью с командой Греции — 1:1. В следующем туре, матчи которого запланированы на 28 марта, пройдут игры Косово — Швеция и Грузия — Испания.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 25.03.2021, 22:45

Испания1Греция1

В группе C сборная Швейцарии обыграла команду Болгарии со счетом 3:1, а сборная Италии оказалась сильнее команды Северной Ирландии (2:0), в следующем туре швейцарцы примут литовцев, а болгары — итальянцев. В группе F прошло три матча — датчане победили израильтян (2:0), встречи Молдавия — Фарерские острова (1:1) и Шотландия — Австрия (2:2) завершились вничью. 28 марта сборная Дании примет команду Молдавии, сборная Австрии — команду Фарерских островов, сборная Израиля — команду Шотландии.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа C, 25.03.2021, 22:45

Италия2Северная Ирландия0

Сборная Англии в матче группы I разгромила команду Сан-Марино (5:0), сборная Албании оказалась сильнее команды Андорры (1:0), а сборные Польши и Венгрии разошлись миром (3:3). В следующем туре 28 марта состоятся встречи Албания — Англия, Польша — Андорра и Сан-Марино — Венгрия.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 25.03.2021, 22:45

Англия5Сан-Марино0

В группе J сборная Германии одержала крупную победу над командой Исландии (3:0), румынская сборная переиграла команду Северной Македонии (3:2), а сборная Армении — команду Лихтенштейна (1:0). 28 марта румынские футболисты примут немцев, сборная Армении сыграет с командой Исландии, а сборная Северной Македонии встретится с командой Лихтенштейна.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 25.03.2021, 22:45

Германия3Исландия0
Швеция
1:0
Первый тайм: 1:0
Грузия
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