Голевой пас Ибрагимовича помог шведам обыграть команду Грузии в отборе чемпионата мира
ТАСС, 26 марта. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
ТАСС, 26 марта. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Мяч на 35-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, результативной передачей отметился нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Для 39-летнего форварда этот матч стал первым за сборную с 2016 года. Кроме того, он стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции (39 лет 173 дня), обойдя голкипера Томаса Равелли (38 лет 59 дней).
В другом матче группы B сборная Испании сыграла вничью с командой Греции — 1:1. В следующем туре, матчи которого запланированы на 28 марта, пройдут игры Косово — Швеция и Грузия — Испания.
В группе C сборная Швейцарии обыграла команду Болгарии со счетом 3:1, а сборная Италии оказалась сильнее команды Северной Ирландии (2:0), в следующем туре швейцарцы примут литовцев, а болгары — итальянцев. В группе F прошло три матча — датчане победили израильтян (2:0), встречи Молдавия — Фарерские острова (1:1) и Шотландия — Австрия (2:2) завершились вничью. 28 марта сборная Дании примет команду Молдавии, сборная Австрии — команду Фарерских островов, сборная Израиля — команду Шотландии.
Сборная Англии в матче группы I разгромила команду
В группе J сборная Германии одержала крупную победу над командой Исландии (3:0), румынская сборная переиграла команду Северной Македонии (3:2), а сборная Армении — команду Лихтенштейна (1:0). 28 марта румынские футболисты примут немцев, сборная Армении сыграет с командой Исландии, а сборная Северной Македонии встретится с командой Лихтенштейна.