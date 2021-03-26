Классон забил победный гол с паса Ибрагимовича. Левандовски спас Польшу в безумном матче с Венгрией

Слезы Ибрагимовича и осечка Испании

Группа В

Швеция — Грузия — 1:0 (Классон, 35)

Испания — Греция — 1:1 (Мората, 33 — Бакасетас, 57, с пенальти).

Мы привыкли к образу Ибрагимовича-супермена, который не отличается скромностью и новость о возобновлении выступлений за сборную сопроводил записью «Бог вернулся». Зато на днях все увидели Златана-человека, который на пресс-конференции прослезился, рассказывая о том, как его младший сын плакал, когда папа уезжал в национальную команду.

Дети, впрочем, могут гордиться Иброй, который в 39 лет и 173 дня стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции. Достижение знаменитого в прошлом голкипера Томаса Равелли удалось превзойти почти на полтора года. Но главное, что ветеран был на поле заметной фигурой. Именно его передачей воспользовался забивший победный мяч Классон, хотя игроку «Краснодара» еще и пришлось продемонстрировать незаурядную технику.

Другой представитель РПЛ в этом матче — грузинский полузащитник «Рубина» Кварацхелия — во всей красе себя не проявил и был заменен в перерыве.

Во втором матче дня Испания не слишком ярко смотрелась на фоне греков. Гол Мораты в первом тайме — едва ли не единственный шанс фаворита до перерыва. Ответный же гол эллинов родился буквально на ровном месте, ведь Иньиго Мартинес контролировал мяч, но, выбив его в подкате, по инерции врезался шипами в колено соперника, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Интересно, что виновник пенальти только в перерыве сменил Серхио Рамоса, который в первом тайме был образцом надежности и отдал больше точных передач, чем вся команда соперника (100 против 84).

Один матч, естественно, не повод для глобальных выводов, однако итоговый результат должен настораживать. Дело в том, что прошлый раз Испания начала отборочный цикл с ничьей в 1972 году. Тогда в Лас-Пальмасе не уступила Югославия (2:2), и два года спустя испанцы в последний на данный момент раз пропустили мировое первенство.

Манчини повторил рекорд Липпи и Беарзота

Группа С

Италия — Северная Ирландия — 2:0 (Берарди, 14. Иммобиле, 39)

Болгария — Швейцария — 1:3 (Десподов, 46 — Эмболо, 7. Сеферович, 10. Цубер, 13).

Очень интересно посмотреть, как Роберто Манчини проявит себя на чемпионате Европы. В отборочных раундах и в Лиге наций обновленная «Скуадра адзурра» практически идеальна, а главный тренер повторил национальный рекорд. Он не проиграл ни одного из 15 первых домашних матчей, что прежде удавалось только Энцо Беарзоту и Марчелло Липпи. Если кто-то забыл, то эти тренеры сделали Италию чемпионами мира в 1982 и 2006 году.

Ну, а в 100-м матче Бонуччи за сборную Италия не испытала серьезных проблем. Спасавший в сложнейших ситуациях североирландский голкипер почему-то ошибался в более простых эпизодах и пропустил удары в ближний угол от Берарди и Иммобиле.

Разминка для Англии, безумие в Будапеште

Группа I

Англия — Сан-Марино — 5:0 (Уорд-Прауз, 14. Калверт-Льюин, 21, 53. Стерлинг, 31. Уоткинс, 83)

Венгрия — Польша — 3:3 (Шоллои, 6. Солои, 53. Орбан, 78 — Пентек, 60. Южвяк, 61. Левандовски, 83)

Андорра — Албания — 0:1 (Леняни, 41).

Гарет Саутгейт не упустил возможностью поэкспериментировать, и лишь второй раз в истории в стартовом составе Англии было сразу шесть футболистов, чей опыт выступлений за национальную сборную не превышал пяти игр. Сам же главный тренер стал первым специалистом, который не только руководил командой «Трех львов» в 50 матчах, но и провел за нее более полусотни встреч в качестве футболиста.

Подробно останавливаться на игре с Сан-Марино вряд ли имеет смысл. Стоит лишь отметить, что встречу на «Уэмбли» обслуживала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. И наши судьи зафиксировали заметное событие в карьере Стерлинга, который забил 150-й гол на профессиональном уровне. Кроме того, англичане одержали 19 побед подряд в отборочных матчах на главном стадионе страны.

Тем временем, одна из главных сенсаций первого тура назревала в Будапеште, где Венгрии обыгрывала обычно ярко выступающих в отборочных турнирах поляков. О своей репутации гости вспомнили, когда дебютировавший на посту главного тренера Паулу Соуза провел замены. На 59-й минуте в игру вступили Пентек и Южвяк, и менее чем через две минуты оба забили по голу. И это было только начало совершенно безумной развязки.

Для начала защитник-бомбардир хозяев Орбан вернул им лидерство, но вот со своими прямыми обязанностями футболист «Лейпцига» и его партнеры по обороне не справились. Хотя, остановить Левандовски в этом сезоне в принципе мало кому удается, а ничья по такой игре кажется самым справедливым итогом.

Лев — рекордсмен

Группа J

Германия — Исландия — 3:0 (Горецка, 2. Хаверц, 7. Гюндоган, 56)

Румыния — Македония — 3:2 (Тэнасе, 28. Михайлэ, 50. Хаджи, 86 — Адеми, 82. Трайковски, 83)

Лихтенштейн — Армения — 0:1 (Фроммельи, 83, в свои ворота).

Первый матч после заявления Йоахима Лева об уходе с поста главного тренера по окончании чемпионата Европы Германия провела без Крооса. Полузащитник «Реала» получил повреждение на сборе и покинул расположение команды. А в день матча стало известно о положительном тесте на коронавирус у Хофманна. Немцам пришлось даже отменить предматчевую тренировку, однако нарушение привычного распорядка совершенно не сказалось на качестве.

Исландия выглядела в обороне примерно так же, как их молодежка на фоне российских сверстников. К 7-й минуте счет был уже 2:0, голы хозяев получались издевательскими, а столь бодрых стартов в отборочных матчах у Германии не было с 1969 года. И, к слову, немцы по примеру норвежцев устроили свою акцию, которая стала реакцией на материал Guardian. Это издание утверждает, что на строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре погибло 6500 рабочих-мигрантов, поэтому и в преддверии нового мирового первенства тема прав человека снова в тренде западных СМИ.

Если же вернуться к футболу, то нельзя обойти вниманием рекорд Германии, которая выиграла 17 подряд отборочных матчей чемпионатов мира. Кроме того, провозгласивший курс на омоложение команды Лев выпустил на поле баварского вундеркинда Мусиалу. Новичку всего 18 лет и 27 дней, и в прошлый раз более юный футболист играл за бундестим в далеком 1954-м. Это был еще не отметивший совершеннолетие великий Уве Зелер (17 лет и 345 дней).

Выделить в этой группе стоит еще одну горячую игру в Восточной Европе. Воодушевленные выходом в финальную стадию континентального первенства македонцы за две минуты ликвидировали отставание в два мяча, но все равно проиграли Румынии. Могло быть и 3:3, однако на третьей добавленной минуте еще один гол гостей отменили из-за офсайда.

Чудо-гол в Глазго

Группа F

Израиль — Дания — 0:2 (Брэйтуэйт, 13. Винн, 67)

Шотландия — Австрия — 2:2 (Хенли, 71. Макгинн, 85 — Калайджич, 55, 80)

Молдавия — Фареры — 1:1 (Никеолаэску, 9 — М. Ольсен, 83)

Накануне сыграли Бельгия и Финляндия, а в четверг можно было увидеть в деле еще одного нашего соперника на чемпионате Европы. При этом датчане получили редкую по нынешним временам возможность сыграть со зрителями, и, кажется, это в большей степени воодушевило как раз скандинавов, а не хозяев. Гости сразу забрали инициативу, и Брэйтуэйт забил в лучших традициях «Барселоны», эффектно подрезав мяч над вратарем. Еще один матч, и не проигрывающая в отборочных раундах крупнейших турниров на протяжении 18 встреч Дания повторит свой рекорд, установленный с 1999 по 2003 год.

Но если в Израиле интриги не было, то встреча Шотландии и Австрии стала одной из самых ярких в первом туре. Казалось, дубль ярко играющего в «Штутгарте» Калайджича принесет гостям победу, однако у британцев нашелся свой супергерой. После назначения на пост главного тренера Стива Кларка лучшим снайпером сборной стал Макгинн (8 мячей), который спас хозяев эффектным ударом через себя.