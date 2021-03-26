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13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Ирландские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Эстонии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА определил арбитров на очередные отборочные матчи чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В субботу, 27 марта, встречу сборных Беларуси и Эстонии рассудит ирландская бригада арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Роберт Хеннесси. Его ассистентами станут Аллен Линч и Эмметт Динан, резервный судья — Роберт Харви. Игра на поле минского стадиона «Динамо» начнется в 20.00.

Для белорусов это будет первый поединок отборочного турнира мирового первенства. Эстонские футболисты свой стартовый матч в квалификационной группе D провели 24 марта в польском Люблине, крупно проиграв сборной Чехии — 2:6. В этот же день подопечные Михаила Мархеля в Жодино разошлись миром в товарищеской встрече с командой Гондураса — 1:1. Еще в одном поединке первого тура этой группы футболисты Бельгии в Брюсселе одержали волевую викторию над сборной Уэльса с результатом 3:1.

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