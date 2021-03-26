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13:15 (мск), источник: Sport24

Ионов может пропустить игры со Словенией и Словакией

Полузащитник Краснодара и сборной России Алексей Ионов рискует пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 с командами Словении и Словакии.

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Источник: Sport24

32-летний футболист проходит физиотерапевтические процедуры. Решение о его пребывании в сборной будет принято после дополнительного обследования. Остальные игроки национальной команды тренируются в общей группе, сообщает твиттер российской сборной.

Ионов вышел в стартовом составе в отборочном матче с Мальтой (3:1) и был заменен на 57-й минуте.

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