Ионов может пропустить игры со Словенией и Словакией
Полузащитник Краснодара и сборной России Алексей Ионов рискует пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 с командами Словении и Словакии.
Полузащитник Краснодара и сборной России Алексей Ионов рискует пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 с командами Словении и Словакии.
32-летний футболист проходит физиотерапевтические процедуры. Решение о его пребывании в сборной будет принято после дополнительного обследования. Остальные игроки национальной команды тренируются в общей группе, сообщает твиттер российской сборной.
Ионов вышел в стартовом составе в отборочном матче с Мальтой (3:1) и был заменен на 57-й минуте.