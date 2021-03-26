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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Мбаппе летит в Нур-Султан. Франция взяла самого дорогого футболиста мира на матч с Казахстаном

Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вошел в состав сборной Франции на матч против Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Встреча отборочного раунда чемпионата мира-2022 пройдет в Нур-Султане в воскресенье, 28 марта, в 19:00. Завтра, 27 марта, гости проведут предыгровую тренировку на «Астана Арене».

Ранее появилась информация, что Мбаппе не прилетит в Казахстан, так как Французская лига и клубы договорились, что не отпустят футболистов на матчи сборных за пределами Европейского союза.

Но, судя по всему, национальная сборная этой страны нуждается в главной звезде своей команды. В официальном Instagram сборной Франции было опубликовано фото Мбаппе в компании защитника «Эвертона» Люки Динь и полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабье.

«Отъезд в Казахстан», — гласит подпись к фото.

Напомним, что матч на «Астана Арене» станет первым для сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022. Франция же уже провела домашнюю игру против Украины, которая сенсационно завершилась ничьей 1:1. 22-летний Мбаппе же летом прошлого года был признан самым дорогим футболистом мира.

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