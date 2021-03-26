«Надеюсь, прогремим на весь мир». Экс-наставник сборной Казахстана высказался о матче с Францией

«Однозначно, команде будет очень сложно. Но для полной картины нужно видеть, как сборная Казахстана будет действовать, какой игровой рисунок покажет. Сейчас новый тренер, новое видение. Если был бы Билек, то мы знали бы, что он будет делать. Да, Байсуфинов удачно играл против Польши и Румынии, во многом за счет самоотдачи и жесткости. Хорошо долбили, не давали делать приемы и поднимать мяч, плюс искусственное поле помогало.

А сейчас тяжело сказать. После первой игры станет понятно, чего хотеть от этой сборной. Будет новый состав, новые сочетания. Нет Исламхана, непонятно на какой позиции будет Зайнутдинов. Мы только можем гадать с составом.

Единственное, что может обеспечить нашей сборной результат, это, наверное, большая удача на нашей стороне. Пусть не обижаются на меня наши болельщики, что я не верю, но исполнители есть исполнители, я больше надеюсь на фарт и удачу нашей команды. После первого матча будет ясно, на что способна команда. Мы даже ее не видели. Не знаем, какая философия будет.

Говорят, будем играть смело. Но на этой смелости можно погореть, если мы откроемся. Закрываться тоже нельзя. Это футбол и должны быть сочетания. Есть слабая игра в обороне и слабая игра в атаке, и есть переходы из обороны в атаку и наоборот. Как это все будет делать команда? Плюс техническое мастерство, доставка мяча в свободные зоны, лишь бы сами потом не оголились. Пока сложно говорить.

В любом случае будем желать удачи нашей команде и в позитивном смысле надеяться, что прогремим на весь мир", — поделился мнением специалист.

Напомним, Талгаев возглавлял сборную Казахстана в 2000 году. Под его руководством национальная команда провела девять матчей, пять из которых выиграла и четыре проиграла.