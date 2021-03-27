Сборная Франции представила ролик о полете в Нур-Султан на матч с Казахстаном

Национальная сборная Франции по футболу опубликовала видеоролик о своем путешествии в Нур-Султан, сообщают Vesti.kz.

Накануне команда прибыла на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана. Встреча состоится завтра, 28 марта, на «Астана Арене» в 19:00 и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NZwtdtxJnXM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.