Сборная Франции представила ролик о полете в Нур-Султан на матч с Казахстаном
Звезды футбола готовятся к игре отбора на ЧМ.
Звезды футбола готовятся к игре отбора на ЧМ.
Национальная сборная Франции по футболу опубликовала видеоролик о своем путешествии в
Накануне команда прибыла на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана. Встреча состоится завтра, 28 марта, на «Астана Арене» в 19:00 и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.
Франция, которая является действующим чемпионом мира, прилетела основным составом, в который входят такие звезды мирового футбола, как Килиан Мбаппе из ПСЖ, Антуан Гризманн из «Барселоны» и Поль Погба из «Манчестер Юнайтед».