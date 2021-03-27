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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Франции представила ролик о полете в Нур-Султан на матч с Казахстаном

Звезды футбола готовятся к игре отбора на ЧМ.

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Источник: AP 2020

Национальная сборная Франции по футболу опубликовала видеоролик о своем путешествии в Нур-Султан, сообщают Vesti.kz.

Накануне команда прибыла на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана. Встреча состоится завтра, 28 марта, на «Астана Арене» в 19:00 и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франция, которая является действующим чемпионом мира, прилетела основным составом, в который входят такие звезды мирового футбола, как Килиан Мбаппе из ПСЖ, Антуан Гризманн из «Барселоны» и Поль Погба из «Манчестер Юнайтед».

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