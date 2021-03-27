Допустят ли болельщиков на матч Казахстан — Франция? Принято окончательное решение

Игра пройдет в Нур-Султане на «Астана Арене» в воскресенье, 28 марта, в 19:00 и будет показана в прямом эфире телеканала Qazsport. Франция, которая является действующим чемпионом мира, прилетела в столицу основным составом.

«Дорогие друзья! Мы вынуждены сообщить, что отборочный матч ЧМ-2022 Казахстан — Франция, к сожалению, пройдет без зрителей. Мы надеялись, что нам все-таки разрешат допустить болельщиков на игру. Прекрасно понимаем, что встреча против чемпионов мира — большой футбольный праздник для Казахстана. Казахстанская федерация футбола до последнего вела переговоры с главным санитарным врачом города Нур-Султана по возвращению болельщиков на арену. Мы были готовы к запуску продажи билетов и хотели порадовать вас отличной новостью. Просим с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение COVID-19», — говорится в сообщении КФФ.