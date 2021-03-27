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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Допустят ли болельщиков на матч Казахстан — Франция? Принято окончательное решение

В КФФ сделали заявление.

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Источник: Reuters

Казахстанская федерация футбола приняла окончательное решение по допуску болельщиков на матч отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Франции, передают Vesti.kz.

Игра пройдет в Нур-Султане на «Астана Арене» в воскресенье, 28 марта, в 19:00 и будет показана в прямом эфире телеканала Qazsport. Франция, которая является действующим чемпионом мира, прилетела в столицу основным составом.

В КФФ до последнего надеялись, что матч удастся провести в присутствии болельщиков. Однако в итоге игра состоится все-таки при пустых трибунах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогие друзья! Мы вынуждены сообщить, что отборочный матч ЧМ-2022 Казахстан — Франция, к сожалению, пройдет без зрителей. Мы надеялись, что нам все-таки разрешат допустить болельщиков на игру. Прекрасно понимаем, что встреча против чемпионов мира — большой футбольный праздник для Казахстана. Казахстанская федерация футбола до последнего вела переговоры с главным санитарным врачом города Нур-Султана по возвращению болельщиков на арену. Мы были готовы к запуску продажи билетов и хотели порадовать вас отличной новостью. Просим с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение COVID-19», — говорится в сообщении КФФ.

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